La segunda temporada de “Paradise” ya está disponible en el streaming y llegó con una combinación tentadora: lanzamiento triple y luego estrenos semanales que mantienen el suspenso vivo hasta finales de marzo del 2026 en Disney+ y Hulu. Así, la serie postapocalíptica, protagonizada por Sterling K. Brown, continúa la historia de Xavier Collins fuera del búnker y se perfila como uno de los títulos más comentados del año.
Vale precisar que la temporada 2 de la serie sigue a nuestro protagonista buscando a su esposa Teri (Enuka Okuma) en la superficie, tres años después de “El Día”.
Entonces, fuera de la ciudad subterránea, él descubre que sí hubo supervivientes y que el mundo no quedó totalmente devastado, como el gobierno les hizo creer.
Mientras tanto, dentro del refugio las tensiones aumentan: el tejido social se resquebraja y salen a la luz secretos sobre el origen de la ciudad y de quienes la controlan.
Por si fuera poco, la segunda tanda de episodios suma nuevos personajes, como los interpretados por Shailene Woodley y Thomas Doherty, quienes se integran al conflicto entre los de arriba y los de abajo.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Paradise 2”:
GUÍA DE EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “PARADISE”
Los 8 capítulos que conforman la temporada 2 de la serie están programados para lanzarse entre febrero y marzo del 2026.
Calendario de estreno de la temporada 2 de “Paradise”:
- Episodio 1 - “Graceland”: lunes 23 de febrero del 2026
- Episodio 2 - “Mayday”: lunes 23 de febrero del 2026
- Episodio 3 - “Another Day in Paradise”: lunes 23 de febrero del 2026
- Episodio 4 - “A Holy Charge”: lunes 2 de marzo del 2026
- Episodio 5: lunes 9 de marzo del 2026
- Episodio 6: lunes 16 de marzo del 2026
- Episodio 7: lunes 23 de marzo del 2026
- Episodio 8: lunes 30 de marzo del 2026
¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE LA TEMPORADA 2 DE “PARADISE”?
Esta entrega de “Paradise” respeta el horario de lanzamiento habitual de los títulos originales de Disney+ y Hulu. Es decir:
|Países
|Horarios
|Estados Unidos
|12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los lunes
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|2:00 a.m. de los lunes
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|3:00 a.m. de los lunes
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|4:00 a.m. de los lunes
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|5:00 a.m. de los lunes
|España
|9:00 a.m. de los lunes
¿DÓNDE VER “PARADISE” - TEMPORADA 2?
La serie está disponible a través de Hulu (Estados Unidos) y Disney+ (Latinoamérica y Españ).
Por lo tanto, para disfrutar de su segunda temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma que le corresponde a tu territorio.