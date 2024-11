El regreso de Pat Morita como el querido Sr. Miyagi en la sexta temporada de “Cobra Kai” ha dejado a los fans atónitos. En el décimo episodio titulado “Eunjangdo”, Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio, se enfrenta a una pesadilla en la que se encuentra luchando contra su fallecido mentor. La gran pregunta es: ¿Cómo fue posible que el difunto actor volviera a la pantalla?

La historia explora cómo las revelaciones inesperadas sobre el pasado de Miyagi afectan la relación de Daniel con su maestro. El episodio, que ocurre en un momento crítico de la historia de Daniel, es más que una simple secuencia nostálgica. La recreación de Miyagi no solo se basa en tecnología avanzada, sino también en el deseo de cerrar un ciclo emocional para los personajes y para los fans.

¿CÓMO REGRESÓ EL SEÑOR MIYAGI A “COBRA KAI”?

El Sr. Miyagi apareció en el episodio 10 de la sexta temporada de “Cobra Kai”, causando sorpresa en los fanáticos, pues su regreso a la pantalla, para muchos, era algo imposible, dado que el actor Pat Morita falleció en noviembre de 2005. ¿Cómo se logró revivir a un personaje tan emblemático, interpretado por el difunto Pat Morita?

En una entrevista con Dead Line, los creadores de la serie, Jon Hurwitz y Josh Heald, revelaron que la idea surgió hace tiempo, cuando comenzaron a explorar más profundamente el pasado del Sr. Miyagi y cómo los secretos de su vida impactaban en Daniel LaRusso (Ralph Macchio). Esta nueva dimensión del personaje permitió crear una secuencia de sueños que culmina con la aparición de una versión digital de Morita, respaldada por el consentimiento de su familia.

Gracias a avances en tecnologías como el deepfake y la inteligencia artificial, los creadores usaron grabaciones de las películas originales de “Karate Kid” para recrear la voz del Sr. Miyagi, algo que no hubiera sido posible hace tan solo un año. La actuación de Morita fue respetuosamente replicada para que los fanáticos pudieran revivir la esencia de su querido maestro de karate.

“Hay una combinación de tecnologías prácticas, digitales y artificiales que se unen para que suceda. Hay un intérprete real que actúa como sustituto en ese momento. Hay algo de diseño digital, como el mapeo de rostros que se produce y el uso de inteligencia artificial para todo eso, especialmente cuando se trata de la voz”, explicó Josh Heald, al medio.

Añadió que “la voz no comienza simplemente como algo generado por computadora. Tiene que comenzar con una interpretación y un tono que debe coincidir para que no se sienta plano. Usamos algunas tecnologías que no estaban disponibles ni siquiera hace un año”.

El regreso de Miyagi no solo fue un homenaje a la figura del personaje, sino también una oportunidad para explorar la compleja relación de Daniel con su mentor. Esta reaparición no fue solo una nostalgia para los fans, sino una parte crucial del desarrollo emocional en la trama de la última temporada. Además, la reproducción se produjo con la bendición de la familia de Morita, asegurando que fuera un tributo adecuado y lleno de cariño.

Con esta poderosa reaparición y el continuo caos en el torneo Sekai Taikai, “Cobra Kai” se prepara para llevar a los espectadores a nuevas alturas en su última etapa, dejando a todos preguntándose qué pasará a continuación.

A través de este emotivo regreso, Cobra Kai nos recuerda que, aunque los íconos como Miyagi ya no estén con nosotros, su legado sigue vivo, tanto en la pantalla como en los corazones de los fanáticos.

El señor Miyagi reaparece en la sexta temporada (Foto: Netflix)

