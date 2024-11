El sexto capítulo de la última temporada de “Cobra Kai” marcó el inicio de los estudiantes del Miyagi-Do en el Sekai Taikai. Aunque los principales rivales son los representantes de Corea del Sur liderados por John Kreese (Martin Kove) y Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim), los protagonistas de la exitosa serie de Netflix se dieron cuenta de que ellos no son los únicos competidores por los que debe preocuparse. Pero eso no fue lo único relevante del capítulo, ya que al final se rindió homenaje a Chad McQueen.

Antes de los créditos finales de “Benvinguts a Barcelona” (6x06), aparece una fotografía de Chad McQueen como Dutch, exmiembro del Cobra Kai liderado por Kreese, acompañada de la frase: “Cobra Kai nunca muere”. También se puede ver las fechas de su nacimiento y fallecimiento, 1960-2024. Entonces, ¿quién fue McQueen?

¿POR QUÉ “COBRA KAI” LE RINDIÓ HOMENAJE A CHAD MCQUEEN?

Chadwick Steven McQueen fue un actor, productor de cine, artista marcial y piloto de carreras estadounidense. Comenzó su carrera actoral interpretando a Dutch en las películas “The Karate Kid” y “The Karate Kid Part II”. También participó en largometrajes de acción como “Martial Law”, “Death Ring” y “Red Line”.

Chad McQueen interpretó a Dutch, miembro de Cobra Kai, en “The Karate Kid” y “The Karate Kid Part II” (Foto: Sony Pictures Home Entertainment)

Después de trabajar como productor y ganar un premio Telly por su documental “Filming at Speed”, el único hijo y último descendiente del actor Steve McQueen (1930-1980) se retiró de la actuación. Más tarde se convirtió en piloto de carreras y ganó varios eventos.

En enero de 2006, Chad McQueen sufrió un grave accidente mientras practicaba para la carrera de 24 Horas de Daytona en el Daytona International Speedway. Aunque sobrevivió, estuvo varias semanas en coma y se fracturó una pierna, dos vértebras y algunas costillas. Eso terminó con su carrera de piloto.

Posteriormente fundó McQueen Racing, que desarrolla automóviles y motocicletas de alto rendimiento. En 2020, sufrió una caída de la que nunca se recuperó por completo. Falleció el 11 de septiembre de 2024 en su residencia de Palm Desert, California.

La razón por la que Chad McQueen no apareció en “Cobra Kai”

Johnny Lawrence (William Zabka) se reunió con sus viejos amigos en “Cobra Kai”, con excepción de Dutch, quien no pudo asistir al reencuentro porque está en prisión. Pero ¿cuál fue el motivo por el que Chad McQueen no apareció en esos episodios de la serie de Netflix?

En su momento, se informó que no contaron con McQueen por un problema con su agenda. “Nos habíamos acercado a Chad McQueen para volver como Dutch en la temporada 2. No pudo hacerlo”, dijo Hurwitz en una entrevista para /Film; por su parte, Heald añadió: “No pudo hacerlo debido a un conflicto de agendas”.