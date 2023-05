Los ataques cibernéticos pueden sorprender a pequeñas y medianas empresas. En el país esta posibilidad es mayor ya que Perú es el cuarto país con más cibertaques en Latinoamérica, con más de 15 mil millones de ataques en el 2022.

Alberto Gómez, gerente de Operaciones de Seguridad y Ciberseguridad de Canvia, señaló que la inversión en ciberseguridad es una inversión que las organizaciones deben considerar en su presupuesto anual, pues en la prevención está el ahorro.

“Con la implementación de protocolos de ciberseguridad, las compañías protegerán la seguridad de la información confidencial y la eliminación de los riesgos de que sean vulnerables a la ingeniería social, malware e intentos de suplantación de identidad”, comentó el especialista.

Del mismo modo, aseguró que muchas empresas carecen de estrategia de seguridad y eso puede llevarlas a perder mucho dinero.

“Se estima que no contar con adecuados protocolos de ciberseguridad significarían pérdidas desde los US$ 13 mil y hasta más de US$ 5 millones por ataque, con un promedio estimado de US$ 250 mil”, estimó.

Información de clientes

Tan importante como la protección ante los cibertataques, son la defensa de los datos privados de los clientes.

Kaspersky realizó un informe llamado “Huellas digitales y su relación con personas y empresas”, donde señalan que el 35% de empleados peruanos afirman tener acceso a información confidencial de clientes registrados en la base de datos de su empresa, tal como nombre completo, documentos personales y domicilio.

Es que el fácil acceso a datos confidenciales es un factor preocupante si es que la empresa no cuenta con un sistema de ciberseguridad efectivo.

Además, ante una fuga de datos, los ciberdelincuentes puedes cometer fraudes.

Este punto se vuelve aún más preocupante ya que casi la mitad (49%) de los empleados peruanos dijo que las empresas no brindan capacitación sobre las regulaciones locales en la materia.

Claudio Martinelli, director general para América Latina en Kapersky, afirmó que una compañía debe estar preparada antes estos ataques con una cultura de capacitación regular y empleados informados.

Además, la especialista brindó algunos datos para poder evitar la exposición de datos confidenciales:

Instruya a sus empleados para evitar fugas de datos, esto mediante cursos de capacitación personalizados.

Realice copias de seguridad de sus datos periódicamente y asegúrese de poder acceder a ellos en caso de emergencia.

Use la Inteligencia de Amenazas más reciente para estar al tanto de las tácticas, técnicas y procedimientos (TTP).

