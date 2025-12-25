Un funcionario público que hereda un don muy especial, pero su fuerza depende de la cantidad de efectivo que tenga en sus manos Cuando descubre que no es el único con habilidad peculiares se une a la Asociación de superhumanos para ayudar a las personas que los necesiten y enfrentar a la Vanguardia Mundana, que intenta arrebatarle lo que posee en “Cashman”, la nueva serie coreana de Netflix.

El drama de acción dirigido por Lee Chang-min a partir del guion de Lee Jae-in y Jeon cuenta con un elenco principal conformado por Lee Jun-ho, Kim Hye-jun, Kim Hyang Gi, Kim Byung Chul, Kang Han-na, Lee Chae-min y Kim Eui-sung.

¿EN QUÉ SE BASA “CASHMAN”?

“Cashman” se basa en el webtoon homónimo de Kakao, creado por Lee Hoon y No Hye-ok, conocidos conjuntamente como Team Befar.

Kim Hye-jun como Kim Min-sook y Lee Jun-ho como Kang Sang-ung en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “CASHMAN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Cashman’ narra la historia de Sang-ung, un trabajador que apenas llega a fin de mes y que adquiere un superpoder que se intensifica cuanto más dinero lleva encima. Ante el dilema de pagar las facturas o aprovechar su nueva habilidad, se convierte en un héroe de a pie en este relato donde el poder reside en el fondo de la cartera.”

Por lo que he visto en el tráiler, el protagonista intenta utilizar sus poderes para ayudar a otras personas, pero también intenta conservar su vida normal, lo que incluye su trabajo y su prometida, quien aunque no está de acuerdo en algunas cosas que implica su labor, lo apoya en todo.

¿CÓMO VER “CASHMAN”?

“Cashman” se estrenará el viernes 26 de diciembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRAÍLER DE “CASHMAN”

REPARTO DE “CASHMAN”

Lee Jun-ho como Kang Sang-ung

Kim Hye-jun como Kim Min-sook

Kim Hyang Gi como Bang Eun Mi

Kim Byung Chul como Byeon Ho In

Kang Han-na como Joanna

Lee Chae-min como Jonathan

Kim Eui-sung como Jo Won-do

Lee Jun-ho interpreta a Kang Sang-ung, Kim Hyang Gi interpreta a Bang Eun Mi y Kim Byung Chul interpreta a Byeon Ho In en la serie surcoreana "Cashman" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CASHMAN”?

La primera temporada de “Cashman”, producida por las compañías SLL y Drama House Studio, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CASHMAN”?

El rodaje de “Cashman” comenzó a rodarse en diciembre de 2023 y terminó a finales de 2024.