Luego de que Ecomoda logra cerrar el trato con Jorge Serrano (Javier Pereira), Betty (Ana María Orozco) deslumbra con su discurso en un evento especial y Armando (Jorge Enrique Abello) se disculpa con ella y emprende un viaje de carretera con ella y su hija Mila (Juanita Molina), aún hay varias preguntas por responder en la nueva temporada de “Betty, la fea”. Entonces, ¿cuándo se estrenarán los nuevos episodios de la serie colombiana de Amazon Prime Video?
¿Qué pasará entre Marcela (Natalia Ramírez) y Pascual (Carlos ‘Pity’ Camacho)? ¿Qué pasará con Mila, Nacho (Sebastián Osorio) y Jeff (Jerónimo Cantillo)? ¿Y qué les depara al resto de personajes, entre ellos Nicolás (Mario Duarte), Patricia Fernández (Lorna Cepeda), Hugo Lombardi (Julián Arango), Freddy (Julio César Herrera) y Aura María (Estefanía Gómez)?
La tercera temporada de “Betty, la fea: La historia continúa” recibe el nombre de “Betty, la fea: más fea que nunca” y cuenta con el regreso de personajes memorables como el entrañable amigo francés de Betty, Michel Doinel, interpretado por Patrick Delmas.
FECHA DE ESTRENO DE “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”
“Betty, la fea: más fea que nunca” se estrenará el viernes 28 de agosto de 2026 en Amazon Prime Video. Los diez episodios de la nueva temporada, que empieza con la relación de los protagonistas en la cuerda floja, estarán disponibles el mismo día.
¿CÓMO VER “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?
La nueva temporada de “Betty, la fea” estará disponible en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la serie colombiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
¿A QUÉ HORA VER “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”?
|Países
|Horario
|Estados Unidos
|12:00 a.m. (ET) del viernes 28 de agosto
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|11:00 p.m. del viernes 28 de agosto
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|12:00 a.m. del viernes 28 de agosto
|Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|1:00 a.m. del viernes 28 de agosto
|Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|2:00 a.m. del viernes 28 de agosto
|España
|7:00 a.m. del viernes 28 de agosto
TRÁILER DE “BETTY, LA FEA: MÁS FEA QUE NUNCA”
SINOPSIS DE LA TEMPORADA 3 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, en la nueva temporada de “Betty, la fea”, “a los 52 años, Betty toma la decisión más valiente: vivir su propia vida. Tras décadas priorizando a otros, se muda sola y reencuentra un amor del pasado. Empezar de nuevo implica enfrentar el miedo a decepcionar. Entre tropiezos, risas y lágrimas, descubre que la felicidad no tiene edad y que elegirse no es egoísmo, es necesario.”
REPARTO DE LA TEMPORADA 3 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”
- Ana María Orozco como Beatriz “Betty” Aurora Pinzón Solano
- Jorge Enrique Abello como Armando Mendoza Sáenz
- Natalia Ramírez como Marcela Valencia
- Patrick Delmas como Michel Doinel
- Juanita Molina como Camila “Mila” Mendoza Pinzón
- Luces Velásquez como Bertha de Muñoz
- Estefanía Gómez como Aura María Fuentes
- Marcela Posada como Sandra Patiño
- María Eugenia Arboleda como Mariana Valdés
- Paula Peña como Sofía López de Rodríguez
- Mario Duarte como Nicolás Flaminio Mora Cifuentes
- Lorna Cepeda como Patricia Fernández “La Peliteñida”
- Julián Arango como Hugo Lombardi
- Ricardo Vélez como Mario Calderón
- Julio César Herrera como Freddy Stewart Contreras
- Jorge Herrera como Hermes Pinzón Galarza
- Diego Cadavid como Román
- Alberto León Jaramillo como Saúl Gutiérrez
- Carlos “Pity” Camacho como Pascual “El Papero”
- Jerónimo Cantillo como Jeff Muriel