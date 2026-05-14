Berlín (Pedro Alonso) reúne a su banda para robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci por encargo del Duque de Málaga en “Berlín y la dama del armiño” (“Berlin and the Lady with an Ermine” en inglés). Aunque el protagonista acepta organizar el golpe, también planea engañar al aristócrata, ya que no está dispuesto a caer en su chantaje. Este atraco despierta el lado más oscuro de Andrés de Fonollosa. Entonces, ¿cuándo se estrenará la segunda temporada del spin-off de la exitosa serie española de Netflix “La casa de papel”?

En los nuevos episodios de la serie creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, Berlín vuelve con un nuevo desafío, y esta vez todo ocurre en el corazón de Sevilla. Pero no será solo cuestión de precisión: las emociones, las decisiones impulsivas y los vínculos entre la banda pondrán todo en juego. ¿Una vez más tendrán éxito?

Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez retoman sus roles habituales en “Berlín y la dama del armiño”. A ellos se unen actores como Inma Cuesta (“El desorden que dejas”), José Luis García-Pérez (“Honor”) y Marta Nieto (“Madre”).

Joel Sánchez como Bruce, Tristán Ulloa como Damián y Julio Peña como Roi en una escena del episodio 6 de la serie española "Berlín y la dama del armiño" (Foto: Netflix)

FECHA DE ESTRENO DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

“Berlín y la dama del armiño”, que es la segunda temporada del spin-off de “La casa de papel” protagonizado por Pedro Alonso, se estrenará el viernes 15 de mayo de 2026 en Netflix.

¿CÓMO VER “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

Al igual que la primera temporada, los nuevos episodios de “Berlín” estarán disponibles en Netflix. Por lo tanto, para ver la nueva temporada solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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¿A QUÉ HORA VER “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

Países Horarios Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. España 9:00 a.m.

TRÁILER DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

SINOPSIS DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Berlín y la dama del armiño”, “Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.”

REPARTO DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

Pedro Alonso como Andrés de Fonollosa / Berlín

Tristán Ulloa como Damián

Inma Cuesta como Candela

José Luis García-Pérez como Álvaro Hermoso de Medina

Marta Nieto como Genoveva Dante

Michelle Jenner como Keila

Begoña Vargas como Cameron

Julio Peña Fernández como Roi

Joel Sánchez como Bruce