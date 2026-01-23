En “Bailando sobre hielo” (“Finding Her Edge” en su idioma original), Adriana Russo (Madelyn Keys), una joven patinadora artística, debe volver a la pista para salvar el legado de sus padres. Aunque forma una nueva pareja con Brayden Elliott (Cale Ambrozic), aún no puede olvidar a Freddie O’Connell (Olly Atkins), quien fue su primer amor. Este no es el primer romance sobre hielo que vemos, el más reciente fue “Heated Rivalry”. Pero ¿sabías que estas series de Netflix y HBO tienen más de una conexión?

En una entrevista con Hello!, Jennifer Iacopelli, la autora de la novela en la que se basa el drama romántico deportivo protagonizado por Madelyn Keys, Cale Ambrozic y Olly Atkin, señaló que la serie de Netflix y la de HBO comparten tres aspectos importantes. “Diría que tenemos tres cosas en común con ‘Heated Rivalry’”.

“Somos un deporte de hielo y, con orgullo, somos, ante todo, televisión canadiense: el talento y el profesionalismo que la industria televisiva canadiense me ha demostrado en el último año han sido increíbles, y estoy encantada de formar parte de esa ola de televisión canadiense que está surgiendo ahora mismo (tanto ‘Finding Her Edge’ como ‘Heated Rivalry’ se filmaron en Ontario, a las afueras de Toronto). Y, por último, tenemos a Aidan Shaw”, agregó.

LAS CONEXIONES ENTRE “BAILANDO SOBRE HIELO” Y “HEATED RIVALRY”

1. Se basan en libros

Además de que ambas son series canadienses, también están basadas en novelas. “Finding Her Edge” adapta la novela homónima de Jennifer Iacopelli, mientras que “Heated Rivalry” es una adaptación de las novelas “Game Changers” de Rachel Reid. Esta última sigue a dos jugadores profesionales de hockey rivales, Shane Hollander e Ilya Rozanov, que viven un apasionado y secreto romance.

Adriana Russo (Madelyn Keys) y Brayden Elliott (Cale Ambrozic) fingen un romance para conseguir patrocinadores en la serie canadiense "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

2. El lugar de rodaje

Mientras “Bailando sobre hielo” se grabó en Ontario, Canadá, específicamente, en lugares como Orillia, Barrie y Wasaga Beach, el rodaje de “Heated Rivalry” comenzó en abril de 2025 en Toronto, Ontario y Montreal, Quebec, y terminó en junio del mismo año. Los vastos y versátiles paisajes de Ontario y Quebec permitieron representar cada uno de los escenarios en los que se desarrolla la dramática y romántica historia de Ilya y Shane.

La mayor parte del rodaje de "Heated Rivalry", protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, se realizó en en Toronto, Ontario (Foto: Accent Aigu Entertainment)

3. Aidan Shaw

“Finding Her Edge” y “Heated Rivalry” no solo tienen en común el romance sobre el hielo, también comparten un actor, Aidan Shaw. En la serie de Netflix interpreta a Weston Scannell, un jugador de Hockey que tiene una relación amorosa con Elise Russo y que demuestra que a pesar de que es algo torpe e impulsivo, también tiene un corazón noble. En “Heated Rivalry”, Shaw da vida a Kolya, compañero de equipo de Shane.