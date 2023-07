El aspartamo, un edulcorante artificial ampliamente utilizado en alimentos y bebidas desde la década de 1980, ha sido clasificado como posiblemente carcinógeno para los seres humanos por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El CIIC ha catalogado el aspartamo en el Grupo 2B, tras encontrar “evidencia limitada” de su carcinogenicidad en humanos, específicamente en relación con el carcinoma hepatocelular, un tipo de cáncer de hígado. También se observó evidencia limitada de cáncer en animales y posibles mecanismos relacionados con la carcinogenicidad.

El JECFA, por su parte, ha reafirmado que la ingesta diaria admisible (IDA) del aspartamo es de 40 mg/kg de peso corporal. Este comité concluyó que no existen razones suficientes para cambiar la IDA previamente establecida. Según el JECFA, el consumo de una cantidad diaria dentro de este límite es seguro.

Por ejemplo, un adulto que pese 70 kg necesitaría consumir más de 9-14 latas de refresco dietético al día, que contengan 200 o 300 mg de aspartamo, para exceder la IDA, siempre y cuando no se consuman otros alimentos.

Es importante destacar que la clasificación del CIIC refleja la firmeza de la evidencia científica sobre la posibilidad de que el aspartamo cause cáncer en los seres humanos, pero no refleja el riesgo de padecer cáncer a un nivel específico de exposición . Por otro lado, el JECFA ha señalado que la evidencia de vínculo entre el consumo de aspartamo y el cáncer en humanos no es convincente.

Ambos organismos realizaron evaluaciones independientes pero complementarias para analizar los posibles riesgos carcinogénicos y para la salud asociados con el consumo de aspartamo. Esta es la primera vez que el CIIC evalúa el aspartamo, mientras que el JECFA lo ha evaluado en tres ocasiones.

Tanto el CIIC como el JECFA señalan que se debe continuar investigando para comprender mejor si el consumo de aspartamo representa un peligro carcinogénico y otros efectos en la salud. Ambos seguirán monitoreando la nueva evidencia y alentarán a grupos de investigación independientes a realizar más estudios sobre el tema.