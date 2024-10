El director español Pedro Almodóvar regresó por todo lo alto, en el 2024, con “La habitación de al lado” (en inglés: “The Room Next Door”), cinta que se llevó el León de Oro a la Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia. Así, probablemente te gustaría disfrutar de esta obra protagonizada por Tilda Swinton y Julianne Moore. Por eso, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta de qué trata y cómo ver la producción.

Vale precisar que el filme se desarrolla a lo largo de 106 minutos de metraje y es una adaptación de la novela “Cuál es tu tormento” (”What Are You Going Through”) de Sigrid Nunez.

Además, es la primera película en inglés de Almodóvar, lo que ha causado gran expectativa entre el público no hispanohablante. ¿Será que la veremos de candidata en los próximos premios Óscar?

LA TRAMA DE “LA HABITACIÓN DE AL LADO”

“La habitación de al lado” narra la historia de Ingrid (Julianne Moore) y Martha (Tilda Swinton), dos mujeres que fueron amigas íntimas en su juventud, cuando trabajaban juntas en la misma revista.

Eventualmente, Ingrid se convirtió en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra, y las circunstancias de la vida las separaron.

No obstante, tras años sin verse, nuestras protagonistas se reencuentran en una situación extrema pero extrañamente dulce.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA HABITACIÓN DE AL LADO”

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA PELÍCULA “LA HABITACIÓN DE AL LADO”?

“La habitación de al lado” llega a los cines, de acuerdo a la siguiente programación:

Estreno en España: viernes 18 de octubre del 2024

viernes 18 de octubre del 2024 Estreno en Estados Unidos: viernes 20 de diciembre del 2024

Hasta el momento, no se ha revelado su fecha de lanzamiento en Latinoamérica, pero es probable que esté disponible en este territorio en algún momento del 2025.

Al igual que en otras películas del director Pedro Almodóvar, las mujeres cobran protagonismo en “La habitación de al lado”. Aquí, una escena con las estrellas Julianne Moore y Tilda Swinton (Foto: El Deseo)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “LA HABITACIÓN DE AL LADO”?

Para disfrutar de “La habitación de al lado”, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito desde su fecha de estreno anunciada y elige tu función de preferencia.

Además, se espera que el largometraje llegue al streaming después de su distribución en salas, pero tampoco se ha hecho oficial el nombre de la plataforma que albergará a la producción en su catálogo.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LA HABITACIÓN DE AL LADO”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “La habitación de al lado”:

Tilda Swinton como Martha

Julianne Moore como Ingrid

John Turturro como Damian Cunningham

Alessandro Nivola

Juan Diego Botto

Melina Matthews

Raúl Arévalo

Vicky Luengo

Esther McGregor

Alex Høgh Andersen

Alvise Rigo

El póster de “La habitación de al lado”, película de Pedro Almodóvar que se desarrolla a lo largo de 106 minutos de metraje (Foto: El Deseo)