Raphael, una de las figuras más reconocidas de la música en español, inspira “Aquel” (“A Day Like No Other”), la nueva serie biográfica de Netflix. Así, con motivo de su llegada a la plataforma, la atención se centra en los actores que interpretan al artista y a las personas que marcaron distintas etapas de su trayectoria. Por eso, esta nota de Gestión Mix reúne al elenco, sus personajes y los datos principales para conocer la ficción antes de verla.

Vale precisar que la producción se estrena el viernes 9 de octubre del 2026 y sigue a Raphael a lo largo de ocho episodios y cinco décadas, desde sus orígenes humildes en la España de la posguerra hasta los escenarios más famosos del mundo.

De esta manera, el show televisivo apuesta por un retrato honesto del artista, con momentos de gloria y también algunos capítulos duros de su biografía.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Aquel”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AQUEL”

1. Javier Morgade como el joven Raphael

Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empezamos la lista con Javier Morgade, el actor que le da vida al joven Raphael.

Él está interpretado por Javier Morgade, reconocido por su trabajo en “Disco, Ibiza, Locomía”, “El jardinero” y “Culpa tuya”.

Javier Morgade como el joven Raphael en una escena de la serie española "Aquel" (Foto: Caracol Televisión / DLO Producciones / Netflix)

2. Carlos Santos como el Raphael maduro

Por otro lado, el artista Carlos Santos encarna al Raphael maduro.

Previamente, a él lo hemos visto en títulos como “El hombre de las mil caras”, “Villaviciosa de al lado” y “Lo dejo cuando quiera”.

Carlos Santos como el Raphael maduro en una escena de la serie española "Aquel" (Foto: Caracol Televisión / DLO Producciones / Netflix)

3. Natalia Varela como Natalia Figueroa

Natalia Figueroa, por su parte, es la periodista y escritora que se convirtió en la esposa de Raphael.

La actriz que asume este rol es Natalia Varela, recordada por su participación en “Amigos...”, “Ella es tu padre” y “Dreamland”.

Natalia Varela como Natalia Figueroa en una escena de la serie española "Aquel" (Foto: Caracol Televisión / DLO Producciones / Netflix)

4. Los padres de Raphael

En el caso de los padres del cantante, Pepa Aniorte se pone en la piel de Rafaela Sánchez Martínez, mientras que Manolo Caro interpreta a Francisco Martos Bustos.

Manolo Caro como Francisco y Pepa Aniorte como Rafaela en una escena de la serie española "Aquel" (Foto: Caracol Televisión / DLO Producciones / Netflix)

Otros actores y personajes de “Aquel”:

5. Álvaro González como el Raphael más joven de la ficción

como el Raphael más joven de la ficción 6. Francesco Carril

7. Daniel Grao

8. Ignacio Mateos

9. Josean Bengoetxea como Bermúdez

como Bermúdez 10. Alessandra Sironi como Liliana

como Liliana 11. Queca Gordillo como Soledad Jara

como Soledad Jara 12. Alba Enríquez como Rosaura

como Rosaura 13. Anton Antoniadis como Vladimir

como Vladimir 14. Gary Anthony Stennette como el presentador de los Grammy

como el presentador de los Grammy 15. Esperanza Guardado como la hermana Emilia

como la hermana Emilia 16. Vanesa Testillano como la secretaria Gordillo