Raphael, una de las figuras más reconocidas de la música en español, inspira “Aquel” (“A Day Like No Other”), la nueva serie biográfica de Netflix. Así, con motivo de su llegada a la plataforma, la atención se centra en los actores que interpretan al artista y a las personas que marcaron distintas etapas de su trayectoria. Por eso, esta nota de Gestión Mix reúne al elenco, sus personajes y los datos principales para conocer la ficción antes de verla.
Vale precisar que la producción se estrena el viernes 9 de octubre del 2026 y sigue a Raphael a lo largo de ocho episodios y cinco décadas, desde sus orígenes humildes en la España de la posguerra hasta los escenarios más famosos del mundo.
De esta manera, el show televisivo apuesta por un retrato honesto del artista, con momentos de gloria y también algunos capítulos duros de su biografía.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Aquel”:
LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “AQUEL”
1. Javier Morgade como el joven Raphael
Para saber quién es quién en la serie de Netflix, empezamos la lista con Javier Morgade, el actor que le da vida al joven Raphael.
Él está interpretado por Javier Morgade, reconocido por su trabajo en “Disco, Ibiza, Locomía”, “El jardinero” y “Culpa tuya”.
2. Carlos Santos como el Raphael maduro
Por otro lado, el artista Carlos Santos encarna al Raphael maduro.
Previamente, a él lo hemos visto en títulos como “El hombre de las mil caras”, “Villaviciosa de al lado” y “Lo dejo cuando quiera”.
3. Natalia Varela como Natalia Figueroa
Natalia Figueroa, por su parte, es la periodista y escritora que se convirtió en la esposa de Raphael.
La actriz que asume este rol es Natalia Varela, recordada por su participación en “Amigos...”, “Ella es tu padre” y “Dreamland”.
4. Los padres de Raphael
En el caso de los padres del cantante, Pepa Aniorte se pone en la piel de Rafaela Sánchez Martínez, mientras que Manolo Caro interpreta a Francisco Martos Bustos.
Otros actores y personajes de “Aquel”:
- 5. Álvaro González como el Raphael más joven de la ficción
- 6. Francesco Carril
- 7. Daniel Grao
- 8. Ignacio Mateos
- 9. Josean Bengoetxea como Bermúdez
- 10. Alessandra Sironi como Liliana
- 11. Queca Gordillo como Soledad Jara
- 12. Alba Enríquez como Rosaura
- 13. Anton Antoniadis como Vladimir
- 14. Gary Anthony Stennette como el presentador de los Grammy
- 15. Esperanza Guardado como la hermana Emilia
- 16. Vanesa Testillano como la secretaria Gordillo