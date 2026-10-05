Ben Affleck retoma la dirección con “Animals” (en español: “Animales”), una película de suspenso que entrelaza una campaña política, el secuestro de un niño y secretos dentro de un matrimonio. Así, el estreno de Netflix se suma a las opciones del género thriller en el catálogo de la plataforma. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te invitamos a revisar la premisa de la ficción y la fecha desde la que estará disponible.
Vale precisar que la cinta está producida en alianza con Artists Equity, el estudio que fundaron Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale.
Y, además de dirigir y protagonizar la historia, Affleck la coescribió con Connor McIntyre y Billy Ray.
La fotografía, por su parte, está a cargo de Robert Elswit, mientras que la música es responsabilidad de Harry Gregson-Williams.
LA TRAMA DE “ANIMALS”
De acuerdo con Netflix Tudum, “Animals” narra la historia de Mark Kimball, un político que compite por la alcaldía de Los Ángeles y que vive con su esposa Abigail una vida cuidadosamente construida.
Sin embargo, todo cambia cuando secuestran a su hijo Denny. Así, en estas difíciles circunstancias, la pareja deberá reunir el dinero del rescate.
Y, para lograrlo, tendrán que tomar decisiones difíciles y revelar secretos que pondrán en riesgo el mundo que conocen.
EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “ANIMALS”
¿CÓMO VER “ANIMALS”?
“Animals” llega al catálogo global de Netflix el viernes 9 de octubre del 2026, con una duración de 108 minutos y una calificación para mayores de 16 años.
Por lo tanto, para disfrutar de la película sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.
- Este es el LINK OFICIAL de la producción.
¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “ANIMALS”?
A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Animals”:
- Ben Affleck como Mark Kimball, el protagonista de la ficción
- Kerry Washington como Abigail, la esposa de Mark
- Christopher Woodley como Denny, el hijo de Mark y Abigail
- Gillian Anderson
- Steven Yeun
- Adriana Paz
- Luis Gerardo Méndez
- Ray Fisher
- Mark Kassen
- Matt Gerald
¿QUÉ OTROS TÍTULOS PARECIDOS A “ANIMALS” HAY EN NETFLIX?
Netflix le sugiere los siguientes títulos a quienes buscan algo de suspenso parecido a “Animals”:
- “Nowhere” (2023): Después de huir de un país totalitario y devastado, una mujer embarazada debe sobrevivir atrapada en un contenedor en medio del mar.
- “Rehén” (2025): Cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas, ambas líderes deben afrontar una decisión imposible.
- “Intrusión” (2021): Después de una intrusión mortal a la casa de ensueño donde vivía con su esposo, una mujer traumatizada busca respuestas. Pero el peligro real recién comienza.
- “Desaparecidos en la noche” (2024): Un padre que atraviesa un divorcio complicado emprende una misión muy peligrosa cuando sus hijos desaparecen de su aislada casa de campo.