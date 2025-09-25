“All of You” narra la historia de dos mejores amigos que tienen sentimientos profundos el uno por el otro, pero no se animan a iniciar una relación por temor a perder el vínculo que formaron desde la universidad. La nueva película de Apple TV+ explora las complicaciones del amor y la amistad a través de la historia de Simon (Brett Goldstein) y Laura (Imogen Poots). ¿Cuándo se estrenará?
El drama romántico fue escrito por el ganador del premio Emmy Brett Goldstein (“Ted Lasso”, “Shrinking”) y el ganador del premio Emmy William Bridges (“Black Mirror”), quien también se encargó de la dirección. Y cuenta con Imogen Poots y Brett Goldstein como protagonistas.
“All of You”, que también cuenta con las actuaciones de Zawe Ashton, Steven Cree, Jenna Coleman y Éva Magyar, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2024 y en el Festival de Cine de Londres BFI a principios del 2025, Pero también estará disponible en Apple TV+.
SINOPSIS DE “ALL OF YOU”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV+, en “All of You”, “cuando una emocionante prueba de almas gemelas se presenta entre dos mejores amigos, pasan los siguientes doce años intentando resistir el impulso de cambiar el rumbo de sus vidas (matrimonio, hijos y tragedia), a pesar del innegable sentimiento de pertenencia.”
¿CÓMO VER “ALL OF YOU”?
“All of You” se estrenará el viernes 26 de septiembre de 2025 en Apple TV+, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.
TRÁILER DE “ALL OF YOU”
REPARTO DE “ALL OF YOU”
- Brett Goldstein como Simon
- Imogen Poots como Laura
- Zawe Ashton como Andrea
- Steven Cree como Lukas
- Jenna Coleman como Robyn
- Éva Magyar como Jay Gorin
- Rebecca Osias
- Kadiesha Belgrave
- Alara-Star Khan
- Jamie Langlands
- Tariq Rasheed
- Nathaniel Christian
- Lizzy Mansfield
- Nadia Albina como Jennie
- Ieva Andrejevaite como Imma
- Indi Chowdhury
- Éva Magyar
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “ALL OF YOU”?
“All of You”, que cuenta con Aaron Ryder, Andrew Swett, William Bridges y Brett Goldstein como productores, tiene una duración de 98 minutos, es decir, 1 hora y 38 minutos.