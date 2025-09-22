Después de siete inquietantes, espeluznantes y perturbadores episodios, llega a su fin la exitosa serie “Alien: Earth”. Si seguiste cada uno de los sucesos que se presenciaron a lo largo de la trama, de seguro ya estás contando los minutos para conocer qué pasará con nuestros personajes favoritos; y no es para menos, pues todos quedamos expectantes tras el intento de huida de Wendy, Hermit y Nibs, que generó muchos problemas, divisiones y traiciones. ¿Qué veremos en el capítulo 8? A continuación, el día que se estrena, la hora y el link para ver el final de esta producción.

En "Alien: Earth", así queda Nibs tras recibir una descarga por parte de Hermit (Foto: 20th Television)

FECHA DE ESTRENO EL EPISODIO 8 DE “ALIEN: EARTH”

El último capítulo de “Alien Earth” se estrena el martes 23 de septiembre de 2025, bajo el título “Los verdaderos monstruos”. El guion está a cargo de Noah Hawley y Migizi Pensoneau.

HORARIO DE ESTRENO DEL EPISODIO 8 DE “ALIEN: EARTH”

El episodio 8 de “Alien: Earth” se emitirá en Estados Unidos a las 5:00 p.m. (PT) y 8:00 p.m. (ET). A continuación, la hora que llegará a los diferentes países según su ubicación.

PAÍSES HORARIO DE ESTRENO México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 6:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador 7:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 8:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay 9:00 p.m. España 2:00 a.m. del miércoles 24 de septiembre

LINK PARA VER EL EPISODIO 8 DE “ALIEN: EARTH”

Quienes se encuentren en Estados Unidos, podrán el capítulo final a través del canal FX y Hulu, plataforma a la que tienes acceso vía este LINK OFICIAL.

En Latinoamérica, España y otros territorios fuera de Estados Unidos, el servicio de streaming en el que la serie está disponible es Disney Plus. Entonces, si te encuentras en algún país hispanohablante, asegúrate de contar con una suscripción activa para ingresar sin problemas al LINK OFICIAL de la producción.

En el episodio 8 de "Alien: Earth", Boy Kavalier monitoreando lo que dice Wendy (Foto: FX Productions / 20h Television)

¿QUÉ PASARÁ EN EL EPISODIO 8 DE “ALIEN: EARTH”?

El episodio 8 de “Alien: Earth” se titula “Los verdaderos monstruos”, que se centrará en el surgimiento de la nueva dinámica de poder entre los híbridos y los humanos que están en Prodigy.

El tráiler del capítulo final comienza con una toma aérea de la isla Neverland, de Boy Kavalier. De inmediato, vemos a Morrow con parte de su rostro hinchado, luego de haber sido reducido y golpeado por los soldados de Prodigy. En otra toma, aparece Wendy junto a los otros híbridos: Nibs, Slightly, Smee y Curly, quienes se encontrarían en una especie de celda de la que no podrían escapar.

En el episodio 8 de "Alien: Earth", el rostro de Morrow tras haber sido agredido por los soldados de Prodigy (Foto: FX Productions / 20h Television)

Luego, se ve el cuerpo de Arthur en la orilla de la playa, mientras Hermit y Marcy tienen una discrepancia por la presencia del xenomorfo que anda libre atacando a los soldados, algo con lo que no está de acuerdo la muchacha, quien cambió de forma de pensar, pues ve a los humanos como enemigos, pues han hecho cosas más horribles que el alien.

Las imágenes ahora están con Dame Sylvia, quien observa una tablet con el rostro de la pequeña Marcy antes de que le transfieran su conciencia, sus recuerdos, su personalidad y su mente de ser humano a un cuerpo sintético. En ella le hace una pregunta que la mortifica: “Estaremos bien, ¿no? ¿Cierto?”, ante la insistencia, la mujer termina lanzando el equipo.

Marcy antes de que su conciencia sea transferida a un cuerpo sintético en el episodio 8 de "Alien: Earth" (Foto: FX Productions / 20h Television)

Después vemos a Kavalier caminando cuando de pronto voltea. En sus ojos se observa asombro. ¿Será el xenomorfo? Otra de las cosas que nos asombran es que la especie D. Plumbicare está moviéndose por las paredes de Prodigy, mientras los soldados ingresan. Otra cosa que deberíamos saber, que no se muestra en el avance, es qué pasa con el plan de Boy de poner el T. Ocellus en un humano.

En el episodio 8 de "Alien: Earth", la especie D. Plumbicare moviéndose por las paredes de Prodigy (Foto: FX Productions / 20h Television)

TRÁILER DEL EPISODIO 8 DE “ALIEN: EARTH”

El tráiler del capítulo final de “Alien: Earth” nos deja aterrados y pensando en el futuro que les espera a todos. Una frase potente es lanzada por Morrow: “Se siente bien, ¿no? Ser más que humano”, dice aunque no sabemos a quién está dirigido.

Otro momento que impacta es la conversación entre Hermit y su hermana. “Ahora somos comida para ellos”, le dice el muchacho, pero ella le contesta: “Tú eres comida para ellos”. pero quizá una de las cosas que llama poderosamente la atención es cuando Wendy está decidida a cambiar la opinión de sus amigos, mientras están todos en una celda: “Todo este tiempo hemos tenido miedo de ellos, pero creo que ellos deberían tenernos miedo a nosotros”. Estas palabras fueran escuchadas y vistas por Boy Kavalier mientras los monitoreaba.