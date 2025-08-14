A propósito de la llegada de la serie “Alien: Earth”, se ha despertado un mayor interés por la saga Alien. Por ello, en esta nota te indicamos en qué orden ver todas las películas para no perderte en su enredada línea temporal, evitando confusiones y excluyendo los cruces con “Predator”, que no forman parte del canon principal.

Con “Alien: Earth”, Noah Hawley reinventó el universo de xenomorfos al traer la amenaza directamente a la Tierra. Ambientada en el año 2120 —apenas dos años antes de los eventos del clásico Alien (1979)— la serie fusiona horror visceral y drama filosófico.

¿EN QUÉ ORDEN VER LAS PELÍCULAS DE “ALIEN”?

Aquí te presentamos la guía definitiva para ver “Alien” en orden de los acontecimientos

Prometheus (2093) – Estreno: 2012. La precuela dirigida por Ridley Scott explora el origen de la humanidad y el germen de la amenaza xenomorfa. No da todas las respuestas, pero sienta bases inquietantes. Alien: Covenant (2104) – Estreno: 2017. Es una secuela directa de Prometheus. La tripulación de la Covenant responde a una señal de auxilio y descubre un planeta donde los peligros biológicos superan cualquier protocolo de seguridad. Alien: Earth (2120) – Estreno: 2025. Es la primera vez que los xenomorfos pisan la Tierra. La serie presenta la lucha entre corporaciones como Weyland-Yutani y facciones rivales, tras la caída de una nave con una carga letal. Alien (2122) – Estreno: 1979. El clásico original donde Ellen Ripley (Sigourney Weaver) enfrenta por primera vez a la criatura. Terror puro en el vacío del espacio. Alien: Romulus (2142) – Estreno: 2024. Esta entrega conecta directamente Alien y Aliens, aprovechando la ausencia de Ripley durante su hipersueño. tuvo mucha acogida en la taquilla. Aliens (2179) – Estreno: 1986. James Cameron eleva la acción y expande la mitología. Ripley vuelve al planeta LV-426 con un equipo de marines espaciales y nada sale como esperan. Alien 3 (2179) – Estreno: 1992. Se trata de la continuación inmediata de Aliens. Ripley se estrella en un planeta prisión llevando consigo, sin saberlo, a otro xenomorfo. Alien: Resurrection (2381) – Estreno: 1997. En esta entrega, Jean-Pierre Jeunet revive a Ripley como un clon con ADN mezclado con el del alien. Una rareza futurista donde incluso vemos a los xenomorfos nadar.

"Alien: Resurrection" se estrenó en 1997 (Foto: 20th Century Studios)

¿DÓNDE SE PUEDE VER “ALIEN: EARTH”?

Si estás en Estados Unidos, Hulu es la opción más directa para disfrutar de cada uno de los capítulos de la serie “Alien Earth”, que se estrenó el 12 de agosto. En otros países puedes verla en Disney+. Además, FX también emitirá cada capítulo en su señal tradicional todos los martes por la noche, lo cual produce que se mantenga viva esa experiencia televisiva clásica, incluso en plena era del streaming.