“Agente cinturón negro” (“Officer Black Belt” en inglés y “Mudosilmugwan” en su idioma original) es una película surcoreana de Netflix dirigida por Jason Kim, también conocido como Kim Joo-hwan (“Bloodhounds”), y que narra la historia de un talentoso experto en artes marciales que forma equipo con un oficial de libertad condicional para usar su talento en la lucha contra el crimen. La nueva misión del protagonista es monitorear a los delincuentes para prevenir y combatir los delitos.

La comedia de acción escrita por Kim, quien también trabajó en “Midnight Runners” (2017) y “The Divine Fury” (2019), tiene como protagonistas a Kim Woo-bin (“A Gentleman’s Dignity”, “Friend: The Great Legacy”, “Uncontrollably Fond”) y Kim Sung-kyun (“Gangster: Rules of the Time”, “The Neighbor”, “Divorce Attorney Shin”).

SINOPSIS DE “AGENTE CINTURÓN NEGRO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Agente cinturón negro’ es una película de acción sobre Lee Jung-do, un joven experto en artes marciales. La historia narra sus inicios en un nuevo trabajo como agente de artes marciales junto a Kim Sun-min, agente de libertad condicional, mientras vigilan a delincuentes para prevenir y combatir el crimen”.

Kim Woo-bin como Lee Jung-do en la comedia de acción "Agente cinturón negro" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “AGENTE CINTURÓN NEGRO”?

“Agente cinturón negro” se estrenará el viernes 13 de septiembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “AGENTE CINTURÓN NEGRO”

REPARTO DE “AGENTE CINTURÓN NEGRO”

Kim Woo-bin como Lee Jung-do

Kim Sung-kyun como Kim Sun-min

Lee Hae-young

Kim Woo-bin asume el rol de Lee Jung-do, mientras que Kim Sung-kyun asume el rol de Kim Sun-min en la comedia de acción "Agente cinturón negro" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “AGENTE CINTURÓN NEGRO”?

“Agente cinturón negro”, producida por las compañias Climax Studio y Seven O Six, tiene una duración de 109 minutos, es decir, 1 hora y 49 minutos.