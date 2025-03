CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Adolescencia” (“Adolescence” en su idioma original) es una serie británica de Netflix que sigue a Jamie (Owen Cooper), un estudiante de 13 años que es acusado del asesinato de una compañera de su escuela. Aunque sus padres, Manda (Christine Tremarco) y Eddie Miller (Stephen Graham), intentan proteger a su hijo, no pueden evitar su arresto y el interrogatorio del inspector Luke Bascombe (Ashley Walters), la sargento de detective Misha Frank (Faye Marsay). Pero, esta producción, ¿está basada en una historia real?

El drama criminal británico de Netflix creado y escrito por Stephen Graham y por el galardonado Jack Thorne (“Las nadadoras”, “Joy”) tiene un estilo de rodaje único, con cada episodio grabado en una sola toma continua. Después de que en el primer episodio se revela que Jamie realmente cometió el brutal crimen, el resto de capítulos se centran en sus motivaciones y las cosas que se pudieron hacer para evitar ese desenlace.

El segundo episodio de “Adolescencia” muestra a los inspectores Bascombe y Frank visitando la escuela de Jamie para conseguir los testimonios y pruebas necesarias para procesar al culpable. El tercero se centra en la psicóloga clínica Briony Ariston (Erin Doherty) buscando descubrir cómo funciona la mente de Jamie. Y el último capítulo, se enfoca en la culpa y dolor de la familia Miller.

Eddie Miller (Stephen Graham) junto a su hijo Jamie (Owen Cooper) tras ver el video de la cámara de seguridad en la serie británica “Adolescencia” (Foto: Netflix)

“ADOLESCENCIA” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Aunque “Adolescence” no se basa en una historia de la vida real, es decir, no está inspirada en una persona o evento real, la idea de la serie surgió de informes que el cocreador Stephen Graham había escuchado en las noticias sobre niños involucrados en delitos con arma blanca.

“Hubo un incidente en el que un niño [supuestamente] apuñaló a una niña”, le contó Graham a Tudum. “Me impactó. Pensaba: ‘¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sociedad donde un niño apuñala a una niña hasta la muerte? ¿Cuál es el incidente que lo incita?’. Y luego volvió a suceder, y volvió a suceder, y volvió a suceder. Realmente solo quería arrojar luz sobre el asunto y preguntar: ‘¿Por qué está sucediendo esto hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto?’”.

“Uno de nuestros objetivos era preguntarnos: ‘¿Qué les está pasando a nuestros jóvenes hoy en día y a qué presiones se enfrentan por parte de sus compañeros, de internet y de las redes sociales?’”, señaló Graham. “Y las presiones que surgen de todo esto son tan difíciles para los jóvenes de aquí como para los de todo el mundo”.

El cocreador de “Adolescencia” también explicó sus razones para dedicar un episodio a la familia de Jamie. “Podríamos haber hecho un drama sobre pandillas y crímenes con arma blanca, o sobre un niño cuya madre es alcohólica o cuyo padre es un maltratador violento”, dijo Graham. “En cambio, queríamos que vieran a esta familia y pensaran: ‘¡Dios mío! ¡Esto podría estar pasándonos a nosotros!’. Y lo que está sucediendo aquí es la peor pesadilla de una familia común y corriente”.

Respecto a uno de los temas que se planea en la serie, la ira masculina, Jack Thorne admitió que a medida que avanzaba el proceso, él, Graham y el director Philip Barantini empezaron a cuestionarse quiénes eran como personas, y en particular como hombres. “Es un viaje que nunca antes había emprendido como escritor, y me asustó y me emocionó porque sentí que teníamos algo que decir”, aseguró.

La psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) analiza el comportamiento de Jamie en el drama criminal británico "Adolescencia" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “ADOLESCENCIA”?

“Adolescencia” está disponible en Netflix desde el 13 de marzo de 2025, por lo tanto, para ver el nuevo drama criminal británico solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.