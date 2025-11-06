La historia de amor que rompió récords en taquilla llega a Netflix (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)
La historia de amor que rompió récords en taquilla llega a Netflix (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)
Romance, drama y mucha música es lo que contiene la que aterrizará en Netflix este 7 de noviembre de 2025. Se trata de una donde el amor y la carrera de ambos como artistas lleva a la cima a uno, mientras que el otro se hunde en un espiral de autodestrucción. ¿Sabes a cuál nos estamos refiriendo?

Aquí va un par de pistas más: fue nominada en ocho categorías al premio Óscar, logrando hacerse de un galardón, y está protagonizada por una exitosa cantante y un talentoso actor que también se desempeñó en esta producción como director y productor.

¿Ahora sí? Me refiero a “Nace una estrella” (en su idioma original: “A Star Is Born”), un filme estadounidense que se estrenó en 2018 con un presupuesto de US$36 millones de dólares, pero cuando se estrenó logró un éxito en la taquilla, pues recaudó más de 436 millones. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta cinta.

El filme fue proyectado por primera vez el 31 de agosto de 2018 en el Festival Internacional de Cine de Venecia y estrenó oficialmente en los cines de Estados Unidos el 5 de octubre de 2018 (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “A STAR IS BORN”?

“A Star Is Born” nos presenta a Jackson Maine, un artista consagrado que una noche conoce y queda cautivado de Ally, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Pese a sus intentos, ella no logra despegar como quería y no sabe qué hacer,

Cuando está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama; sin embargo, el camino será muy duro, pero no se dejarán amilanar fácilmente.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER

REPARTO DE “NACE UNA ESTRELLA”

  • Lady Gaga como Ally Campana
  • Bradley Cooper como Jackson Maine
  • Sam Elliott como Bobby Maine
  • Andrew Dice Clay como Lorenzo Campana
  • Rafi Gavron como Rez Gavron
  • Anthony Ramos como Ramon
  • Dave Chappelle como Noodles
  • Michael Harney como Wolfie
  • Lukas Nelson & Promise of the Real como la banda de Jackson
  • Alec Baldwin como él mismo (cameo)
  • Marlon Williams como él mismo (cameo)
  • Halsey como ella misma (cameo)
  • Brandi Carlile como ella misma (cameo)
En "A Star Is Born", Lady Gaga interpreta a Ally (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)

FICHA DE “A STAR IS BORN”

  • Título original: A Star Is Born
  • Año: 2018
  • Duración: 135 min.
  • País: Estados Unidos
  • Dirección: Bradley Cooper
  • Guion: Will Fetters, Bradley Cooper, Eric Roth, Frank Pierson, entre otros.
En "A Star Is Born", Bradley Cooper interpreta a Jackson (Foto: Metro-Goldwyn-Mayer / Malpaso Productions / Gerber Pictures)

