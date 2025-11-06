Romance, drama y mucha música es lo que contiene la película que aterrizará en Netflix este 7 de noviembre de 2025. Se trata de una donde el amor y la carrera de ambos como artistas lleva a la cima a uno, mientras que el otro se hunde en un espiral de autodestrucción. ¿Sabes a cuál nos estamos refiriendo?
Aquí va un par de pistas más: fue nominada en ocho categorías al premio Óscar, logrando hacerse de un galardón, y está protagonizada por una exitosa cantante y un talentoso actor que también se desempeñó en esta producción como director y productor.
¿Ahora sí? Me refiero a “Nace una estrella” (en su idioma original: “A Star Is Born”), un filme estadounidense que se estrenó en 2018 con un presupuesto de US$36 millones de dólares, pero cuando se estrenó logró un éxito en la taquilla, pues recaudó más de 436 millones. A continuación, todo lo que debes saber sobre esta cinta.
¿DE QUÉ TRATA “A STAR IS BORN”?
“A Star Is Born” nos presenta a Jackson Maine, un artista consagrado que una noche conoce y queda cautivado de Ally, una joven artista que lucha por salir adelante en el mundo del espectáculo. Pese a sus intentos, ella no logra despegar como quería y no sabe qué hacer,
Cuando está a punto de abandonar su sueño de convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia la fama; sin embargo, el camino será muy duro, pero no se dejarán amilanar fácilmente.
MIRA AQUÍ EL TRÁILER
REPARTO DE “NACE UNA ESTRELLA”
- Lady Gaga como Ally Campana
- Bradley Cooper como Jackson Maine
- Sam Elliott como Bobby Maine
- Andrew Dice Clay como Lorenzo Campana
- Rafi Gavron como Rez Gavron
- Anthony Ramos como Ramon
- Dave Chappelle como Noodles
- Michael Harney como Wolfie
- Lukas Nelson & Promise of the Real como la banda de Jackson
- Alec Baldwin como él mismo (cameo)
- Marlon Williams como él mismo (cameo)
- Halsey como ella misma (cameo)
- Brandi Carlile como ella misma (cameo)
FICHA DE “A STAR IS BORN”
- Título original: A Star Is Born
- Año: 2018
- Duración: 135 min.
- País: Estados Unidos
- Dirección: Bradley Cooper
- Guion: Will Fetters, Bradley Cooper, Eric Roth, Frank Pierson, entre otros.