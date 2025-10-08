Tras el sacrificio de Bobby Nash (Peter Krause) en la octava temporada de “9-1-1”, los fanáticos del drama de ABC creado por Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear esperan con ansias la novena entrega, que seguirá a los protagonistas mientras lidian con el dolor de su pérdida y los innumerables cambios que se produce tras un evento inesperado.

Luego de la tragedia, Chimney (Kenneth Choi) asume el cargo de capitán interino y cuenta con el apoyo de Hen (Aisha Hinds) y Buck (Oliver Stark). En conversación con TV Insider, Stark señaló: “Es un trabajo que Buck probablemente se imagina con ganas de hacer algún día, pero no creo que se sienta cómodo queriendo ese puesto ahora. Creo que ve a Hen y a Chimney y piensa: ‘Esas son las personas a las que admiro’. Son exactamente iguales a Bobby, y creo que solo sentiría admiración y respeto por Chimney en ese papel”.

La novena temporada de “9-1-1” cuenta con el regreso de Angela Bassett, Oliver Stark, Aisha Hinds, Kenneth Choi, Jennifer Love Hewitt y Ryan Guzman como parte del elenco principal. Los actores que dan vida a los hijos de Athea, Corinne Massiah (May) y Elijah M. Cooper (Harry), se convierten en roles regulares.

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”

La novena temporada de “9-1-1”, que cuenta con 18 capítulos, se estrenará el jueves 9 de octubre de 2025. Cada semana se emitirá un nuevo episodio.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”?

La novena temporada de “9-1-1” se emitirá en ABC a las 8 p. m. ET/PT en Estados Unidos.

La nueva temporada del drama policial estará disponible en Hulu un día después de la emisión en ABC.

En Reino Unido e internacionalmente la novena temporada de “9-1-1” se estrenará a partir del viernes 10 de octubre en Disney+.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Eat the Rich” (9x01), primer episodio de la nueva temporada de “9-1-1”, “en honor al sacrificio de Bobby Nash, el 118 se une para inaugurar la estación de bomberos en su memoria. Mientras tanto, cuando un multimillonario gigante tecnológico se ve involucrado en una emergencia de vida o muerte, el equipo debe acudir en su ayuda.”

Por lo que he visto en el tráiler, Athena (Angela Bassett) y Hen (Aisha Hinds) realizan un viaje al espacio exterior. Se trata de un regalo de agradecimiento por salvar a un excéntrico multimillonario. Además, objetos en llamas que se dirigen hacia la Tierra desde el espacio exterior.

REPARTO DE LA TEMPORADA 9 DE “9-1-1”

Angela Bassett como Athena Grant

Jennifer Love Hewitt como Maddie Han

Oliver Stark como Evan Buckley

Aisha Hinds como Henrietta Wilson

Kenneth Choi como Howard Han

Ryan Guzman como Edmundo Diaz

Corinne Massiah como May Grant

Gavin McHugh como Christopher Diaz

Elijah M. Cooper como Harry Grant

Anirudh Pisharody como Ravi Panikkar

Tracie Thoms como Karen Wilson

Debra Christofferson como Sue Blevins

Chiquita Fuller como Linda Bates

Mark Consuelos como Tripp Hauser