Como cada 10 de mayo, este domingo se celebrá el Día de las Madres en México, una fecha especial y de las más importantes en el calendario de días festivos, donde se celebra y festeja la labor y el amor de las madres. Si eres de esas personas a las que les cuesta expresarse, aquí te dejo con 50 frases que puedes dedicar en este Día de las Madres 2026 desde México, con mensajes cortos y bonitos que puedes mandar en redes sociales como WhatsApp y Facebook .

Frases por el Día de las Madres 2026 vía WhatsApp y Facebook

¡Feliz Día de las Madres a la mejor mamá del mundo! 🌎💖💐

Gracias por tu amor incondicional, mamá. 🥰💕🎁

Eres mi inspiración y mi guía, mamá. ✨👩‍👦

Te quiero más que a nada en este mundo, mamá. ❤️😍

Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. 💪👩‍👧

Tu sonrisa ilumina mi vida, mamá. 😊☀️

Gracias por todo lo que haces por mí, mamá. 🙌🤗

Eres mi superhéroe, mamá. 🦸‍♀️💖

No hay nadie como tú, mamá. ⭐💕

Eres la reina de mi corazón, mamá. 👑❤️

Tu amor es el regalo más grande, mamá. 🎁💖

Siempre estaré agradecido por tenerte como mamá. 🙏💞

Eres mi refugio seguro, mamá. 🏠💖

Tu sabiduría me guía, mamá. 💡📖

Eres la mejor confidente, mamá. 🤫💬💖

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Mensajes cortos por el Día de las Madres 2026 este 10 de mayo

Gracias por ser mi luz : Eres la guía que ilumina cada uno de mis pasos. ¡Te amo, mamá!

: Eres la guía que ilumina cada uno de mis pasos. ¡Te amo, mamá! Un amor sin límites : Gracias por tu amor incondicional que todo lo puede.

: Gracias por tu amor incondicional que todo lo puede. Mi refugio seguro : En tus brazos siempre encuentro la paz que necesito.

: En tus brazos siempre encuentro la paz que necesito. Eres mi ejemplo : Gracias por enseñarme a ser fuerte y valiente cada día.

: Gracias por enseñarme a ser fuerte y valiente cada día. Corazón de oro : Tu bondad no conoce fronteras; gracias por ser como eres.

: Tu bondad no conoce fronteras; gracias por ser como eres. La jefa de la casa : Gracias por mantener todo unido con tanto amor y paciencia.

: Gracias por mantener todo unido con tanto amor y paciencia. Inspiración diaria : Tu esfuerzo y dedicación son el motor de mis sueños.

: Tu esfuerzo y dedicación son el motor de mis sueños. Eres magia : Haces que lo difícil parezca fácil con solo una sonrisa.

: Haces que lo difícil parezca fácil con solo una sonrisa. Mamá ejemplar : No hay manual para ser madre, pero tú lo haces a la perfección.

: No hay manual para ser madre, pero tú lo haces a la perfección. Mi primer amor : Fuiste la primera persona en amarme y serás la más importante siempre.

: Fuiste la primera persona en amarme y serás la más importante siempre. Eres mi todo : Mi mundo es mejor simplemente porque tú estás en él.

: Mi mundo es mejor simplemente porque tú estás en él. Siempre juntas : Sin importar la distancia, mi corazón siempre está contigo.

: Sin importar la distancia, mi corazón siempre está contigo. Pequeñas palabras, gran amor : No me alcanzan las palabras para decirte cuánto te quiero.

: No me alcanzan las palabras para decirte cuánto te quiero. Tu sonrisa ilumina mi día : Gracias por regalarme alegría en cada momento.

: Gracias por regalarme alegría en cada momento. Feliz Día de las Madres 2026: Hoy celebramos tu vida y el regalo de tenerte.

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Frases con ¡Feliz Día de las Madres 2026! para este 10 de mayo

¡Feliz Día de las Madres! Gracias por ser la luz que ilumina cada uno de mis pasos.

Gracias por tu amor incondicional que todo lo puede. ¡Feliz Día de las Madres!

En tus brazos siempre encuentro el refugio y la paz que necesito. ¡Feliz Día de las Madres!

¡Feliz Día de las Madres! Tu bondad no conoce fronteras; gracias por tu corazón de oro.

¡Feliz Día de las Madres! No me alcanzan las palabras para decirte cuánto te quiero.

Fuiste la primera persona en amarme y siempre serás la más importante. ¡Feliz Día de las Madres!

¡Feliz Día de las Madres! Eres el motor de mi vida y mi mayor ejemplo a seguir.

Gracias por enseñarme a ser fuerte y valiente cada día. ¡Feliz Día de las Madres!

¡Feliz Día de las Madres! Tu esfuerzo y dedicación son la inspiración de todos mis sueños.

¡Feliz Día de las Madres! Gracias por mantener a nuestra familia unida con tanto amor y paciencia.

No hay manual para ser madre, pero tú lo haces a la perfección. ¡Feliz Día de las Madres!

¡Feliz Día de las Madres! Haces que lo difícil parezca fácil con solo una de tus sonrisas.

¡Feliz Día de las Madres! Tu valentía es, sin duda, mi mayor lección de vida.

Gracias por cada sabio consejo que me ha hecho crecer. ¡Feliz Día de las Madres!

¡Feliz Día de las Madres! Mi mundo es un lugar mucho mejor simplemente porque tú estás en él.

Gracias por regalarme alegría y luz en cada momento. ¡Feliz Día de las Madres!

¡Feliz Día de las Madres! Sin importar la distancia, mi corazón siempre está contigo.

¡Feliz Día de las Madres! Hoy celebramos tu vida y el hermoso regalo de tenerte.

Gracias por ser mi superhéroe y protegerme siempre. ¡Feliz Día de las Madres!

¡Feliz Día de las Madres! Eres única y especial, la mejor mamá que el mundo pudo darme.