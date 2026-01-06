El Día de Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, no solo está lleno de ilusión, regalos y tradiciones, sino que también es una fecha perfecta para expresar cariño y amor a las personas especiales de nuestra vida. En este 2026, los mensajes con palabras sinceras se convierten en un regalo tan valioso como el oro, el incienso o la mirra.

Ya sea para sorprender a tu pareja, dedicarle unas líneas románticas a alguien importante o simplemente compartir un mensaje lleno de ternura, las frases de amor por Día de Reyes Magos se han vuelto protagonistas en WhatsApp y TikTok. Un texto bien elegido puede sacar sonrisas, emocionar y fortalecer vínculos en esta fecha tan especial.

A continuación, te compartimos una selección especial con 100 frases de amor, ideales para enviar este 6 de enero de 2026. Primero encontrarás 50 frases pensadas para WhatsApp y luego otras 50 perfectas para TikTok, todas llenas de romanticismo, magia y buenos deseos.

Las mejores imágenes para dedicar en el Día de Reyes Magos 2026 (Foto: Pixabay)

💖 50 frases de amor por el Día de Reyes Magos (6 de enero) para WhatsApp

Este 6 de enero, los Reyes Magos me trajeron el mejor regalo: tu amor.

En el Día de Reyes, agradezco tenerte en mi vida.

Que Melchor, Gaspar y Baltasar bendigan nuestro amor hoy y siempre.

No necesito oro, incienso ni mirra… contigo lo tengo todo este 6 de enero.

Feliz Día de Reyes, amor mío, gracias por ser mi mayor ilusión.

Este 6 de enero celebro la magia de amarte.

Mi deseo de Reyes Magos es seguir caminando a tu lado.

En este Día de Reyes, mi corazón ya está lleno gracias a ti.

Que la magia del 6 de enero fortalezca nuestro amor.

Hoy no espero regalos, porque tú eres mi obsequio diario.

Feliz Día de Reyes Magos a quien hace especial cada uno de mis días.

En este 6 de enero, mi mayor ilusión es tu sonrisa.

Amor, que los Reyes Magos cuiden lo nuestro.

Este Día de Reyes, mi carta fue clara: pedirte para siempre.

Gracias por ser la magia que llegó a mi vida.

En el 6 de enero celebro tenerte como compañero/a.

Nuestro amor es el mejor regalo de Reyes.

Que este Día de Reyes esté lleno de abrazos y amor contigo.

No hay regalo más valioso este 6 de enero que tu cariño.

Feliz Día de Reyes Magos al amor de mi vida.

Hoy los Reyes Magos me recuerdan lo afortunado/a que soy contigo.

En este Día de Reyes, mi corazón te pertenece más que nunca.

Que la ilusión del 6 de enero nunca falte entre nosotros.

Amor que nació como regalo y se volvió eterno.

Este Día de Reyes, gracias por estar a mi lado.

Mi mayor deseo de Reyes es verte feliz.

Contigo, todos los 6 de enero son mágicos.

Hoy celebro Reyes Magos y nuestro amor.

En este 6 de enero, mi regalo eres tú.

Que la magia de Reyes ilumine nuestra historia.

Feliz Día de Reyes a quien llena mi vida de amor.

Nuestro amor no cabe en una caja de regalos.

En este Día de Reyes, elijo amarte una vez más.

Gracias por ser mi ilusión más bonita.

Que los Reyes Magos bendigan cada paso juntos.

Este 6 de enero, celebro tenerte.

Amor que vale más que cualquier regalo de Reyes.

Feliz Día de Reyes, gracias por existir.

Hoy la magia no está en los regalos, sino en ti.

Nuestro amor también se celebra este 6 de enero.

Que nunca se apague la ilusión entre nosotros.

En este Día de Reyes, mi corazón sonríe contigo.

Amor que llegó como sorpresa de Reyes.

Gracias por hacer mágico cada 6 de enero.

Mi regalo favorito siempre serás tú.

Hoy los Reyes Magos me recuerdan cuánto te amo.

Amor que no necesita envoltura.

Feliz Día de Reyes Magos, mi todo.

Este 6 de enero, amor sin condiciones.

Que la magia de Reyes nos acompañe siempre.

💘 50 frases de amor por el Día de Reyes Magos (6 de enero) para TikTok

Este 6 de enero, los Reyes Magos acertaron contigo ✨

Mi regalo de Reyes tiene tu nombre 💖

Amor que llegó como magia de Reyes 👑

Feliz Día de Reyes al dueño/a de mi corazón 💫

El 6 de enero también se celebra el amor ❤️

Reyes Magos y un amor que no se apaga ✨

Mi carta de Reyes siempre te nombra 💌

Amor que vale más que oro, incienso y mirra 👑

Este Día de Reyes, tú eres mi ilusión 🌟

Reyes Magos + tu amor = felicidad 💖

El mejor regalo del 6 de enero eres tú 🎁

Amor que llegó como sorpresa de Reyes ✨

Hoy celebro Reyes Magos y nuestro amor 💫

Mi deseo de Reyes se cumplió contigo 💖

Este 6 de enero, amor del bueno ❤️

Reyes Magos y corazones enamorados 👑

Amor que ilumina más que las estrellas ✨

El 6 de enero también es para amar 💕

Mi regalo favorito llegó sin envoltura 🎁

Reyes Magos y besos infinitos 💋

Amor que no necesita magia, ya es real 💖

Este Día de Reyes, te elijo otra vez ✨

Reyes Magos y promesas de amor ❤️

El 6 de enero también se celebra en pareja 💫

Amor que nació en un día mágico ✨

Mi ilusión de Reyes tiene tu sonrisa 💖

Reyes Magos y amor verdadero 👑

Este Día de Reyes, corazón lleno 💕

Amor que supera cualquier regalo 🎁

Reyes Magos y sentimientos sinceros ✨

El mejor obsequio del 6 de enero 💖

Amor que no se apaga con el tiempo ❤️

Reyes Magos y un amor que crece 💫

Este Día de Reyes, más enamorado/a que nunca ✨

Amor que llegó como milagro 👑

Reyes Magos y felicidad compartida 💕

El 6 de enero también es romántico ❤️

Amor que no cabe en una caja 🎁

Reyes Magos y sueños cumplidos ✨

Mi deseo de Reyes eres tú 💖

Amor que brilla más que cualquier regalo 🌟

Reyes Magos y abrazos eternos 💫

Este Día de Reyes, amor sin filtros ❤️

El regalo que siempre quiero 🎁

Reyes Magos y corazones unidos ✨

Amor que hace mágico el 6 de enero 💖

Reyes Magos y sonrisas compartidas 😊

Este Día de Reyes, amor del real ❤️

Mi regalo eterno llegó un 6 de enero ✨

Reyes Magos y amor para siempre 👑