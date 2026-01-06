Cada año, millones de familias conmemoran el Día de los Reyes Magos como una de las celebraciones más antiguas del cristianismo (Foto: Pixabay)
El Día de Reyes Magos, que se celebra cada 6 de enero, no solo está lleno de ilusión, regalos y tradiciones, sino que también es una fecha perfecta para expresar cariño y amor a las personas especiales de nuestra vida. En este 2026, los mensajes con palabras sinceras se convierten en un regalo tan valioso como el oro, el incienso o la mirra.

Ya sea para sorprender a tu pareja, dedicarle unas líneas románticas a alguien importante o simplemente compartir un mensaje lleno de ternura, las frases de amor por Día de Reyes Magos se han vuelto protagonistas en WhatsApp y TikTok. Un texto bien elegido puede sacar sonrisas, emocionar y fortalecer vínculos en esta fecha tan especial.

A continuación, te compartimos una selección especial con 100 frases de amor, ideales para enviar este 6 de enero de 2026. Primero encontrarás 50 frases pensadas para WhatsApp y luego otras 50 perfectas para TikTok, todas llenas de romanticismo, magia y buenos deseos.

💖 50 frases de amor por el Día de Reyes Magos (6 de enero) para WhatsApp

  • Este 6 de enero, los Reyes Magos me trajeron el mejor regalo: tu amor.
  • En el Día de Reyes, agradezco tenerte en mi vida.
  • Que Melchor, Gaspar y Baltasar bendigan nuestro amor hoy y siempre.
  • No necesito oro, incienso ni mirra… contigo lo tengo todo este 6 de enero.
  • Feliz Día de Reyes, amor mío, gracias por ser mi mayor ilusión.
  • Este 6 de enero celebro la magia de amarte.
  • Mi deseo de Reyes Magos es seguir caminando a tu lado.
  • En este Día de Reyes, mi corazón ya está lleno gracias a ti.
  • Que la magia del 6 de enero fortalezca nuestro amor.
  • Hoy no espero regalos, porque tú eres mi obsequio diario.
  • Feliz Día de Reyes Magos a quien hace especial cada uno de mis días.
  • En este 6 de enero, mi mayor ilusión es tu sonrisa.
  • Amor, que los Reyes Magos cuiden lo nuestro.
  • Este Día de Reyes, mi carta fue clara: pedirte para siempre.
  • Gracias por ser la magia que llegó a mi vida.
  • En el 6 de enero celebro tenerte como compañero/a.
  • Nuestro amor es el mejor regalo de Reyes.
  • Que este Día de Reyes esté lleno de abrazos y amor contigo.
  • No hay regalo más valioso este 6 de enero que tu cariño.
  • Feliz Día de Reyes Magos al amor de mi vida.
  • Hoy los Reyes Magos me recuerdan lo afortunado/a que soy contigo.
  • En este Día de Reyes, mi corazón te pertenece más que nunca.
  • Que la ilusión del 6 de enero nunca falte entre nosotros.
  • Amor que nació como regalo y se volvió eterno.
  • Este Día de Reyes, gracias por estar a mi lado.
  • Mi mayor deseo de Reyes es verte feliz.
  • Contigo, todos los 6 de enero son mágicos.
  • Hoy celebro Reyes Magos y nuestro amor.
  • En este 6 de enero, mi regalo eres tú.
  • Que la magia de Reyes ilumine nuestra historia.
  • Feliz Día de Reyes a quien llena mi vida de amor.
  • Nuestro amor no cabe en una caja de regalos.
  • En este Día de Reyes, elijo amarte una vez más.
  • Gracias por ser mi ilusión más bonita.
  • Que los Reyes Magos bendigan cada paso juntos.
  • Este 6 de enero, celebro tenerte.
  • Amor que vale más que cualquier regalo de Reyes.
  • Feliz Día de Reyes, gracias por existir.
  • Hoy la magia no está en los regalos, sino en ti.
  • Nuestro amor también se celebra este 6 de enero.
  • Que nunca se apague la ilusión entre nosotros.
  • En este Día de Reyes, mi corazón sonríe contigo.
  • Amor que llegó como sorpresa de Reyes.
  • Gracias por hacer mágico cada 6 de enero.
  • Mi regalo favorito siempre serás tú.
  • Hoy los Reyes Magos me recuerdan cuánto te amo.
  • Amor que no necesita envoltura.
  • Feliz Día de Reyes Magos, mi todo.
  • Este 6 de enero, amor sin condiciones.
  • Que la magia de Reyes nos acompañe siempre.

💘 50 frases de amor por el Día de Reyes Magos (6 de enero) para TikTok

  • Este 6 de enero, los Reyes Magos acertaron contigo ✨
  • Mi regalo de Reyes tiene tu nombre 💖
  • Amor que llegó como magia de Reyes 👑
  • Feliz Día de Reyes al dueño/a de mi corazón 💫
  • El 6 de enero también se celebra el amor ❤️
  • Reyes Magos y un amor que no se apaga ✨
  • Mi carta de Reyes siempre te nombra 💌
  • Amor que vale más que oro, incienso y mirra 👑
  • Este Día de Reyes, tú eres mi ilusión 🌟
  • Reyes Magos + tu amor = felicidad 💖
  • El mejor regalo del 6 de enero eres tú 🎁
  • Amor que llegó como sorpresa de Reyes ✨
  • Hoy celebro Reyes Magos y nuestro amor 💫
  • Mi deseo de Reyes se cumplió contigo 💖
  • Este 6 de enero, amor del bueno ❤️
  • Reyes Magos y corazones enamorados 👑
  • Amor que ilumina más que las estrellas ✨
  • El 6 de enero también es para amar 💕
  • Mi regalo favorito llegó sin envoltura 🎁
  • Reyes Magos y besos infinitos 💋
  • Amor que no necesita magia, ya es real 💖
  • Este Día de Reyes, te elijo otra vez ✨
  • Reyes Magos y promesas de amor ❤️
  • El 6 de enero también se celebra en pareja 💫
  • Amor que nació en un día mágico ✨
  • Mi ilusión de Reyes tiene tu sonrisa 💖
  • Reyes Magos y amor verdadero 👑
  • Este Día de Reyes, corazón lleno 💕
  • Amor que supera cualquier regalo 🎁
  • Reyes Magos y sentimientos sinceros ✨
  • El mejor obsequio del 6 de enero 💖
  • Amor que no se apaga con el tiempo ❤️
  • Reyes Magos y un amor que crece 💫
  • Este Día de Reyes, más enamorado/a que nunca ✨
  • Amor que llegó como milagro 👑
  • Reyes Magos y felicidad compartida 💕
  • El 6 de enero también es romántico ❤️
  • Amor que no cabe en una caja 🎁
  • Reyes Magos y sueños cumplidos ✨
  • Mi deseo de Reyes eres tú 💖
  • Amor que brilla más que cualquier regalo 🌟
  • Reyes Magos y abrazos eternos 💫
  • Este Día de Reyes, amor sin filtros ❤️
  • El regalo que siempre quiero 🎁
  • Reyes Magos y corazones unidos ✨
  • Amor que hace mágico el 6 de enero 💖
  • Reyes Magos y sonrisas compartidas 😊
  • Este Día de Reyes, amor del real ❤️
  • Mi regalo eterno llegó un 6 de enero ✨
  • Reyes Magos y amor para siempre 👑
