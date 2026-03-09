¡El “Plátano Power” está imparable y busca dar otro golpe de autoridad en el Clásico Mundial de Béisbol 2026! Si quieres saber dónde ver República Dominicana vs. Israel EN VIVO en el IoanDepot Park de la ciudad de Miami no te pierdas la transmisión oficial este lunes 9 de marzo (12:00 horas de Santo Domingo; 11 a.m. ET / 8 a.m. PT) a través de VTV Canal 32 por TV abierta y la plataforma Béisbol Play Online para todo el público hispano en Estados Unidos. Tras la paliza de 12-1 sobre Países Bajos con cuadrangulares de Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., la novena quisqueyana llega con récord de 2-0 y la pólvora encendida para asegurar su liderato en el Pool D. Sin embargo, Israel no será un rival sencillo, pues cuenta con figuras de Grandes Ligas como Harrison Bader, Spencer Horwitz y el as de los Orioles, Dean Kremer, quienes lideran un roster con experiencia en el bullpen de MLB. ¿Quieres vivir cada lanzamiento, cada batazo y cada carrera desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público dominicano estará a cargo de VTV Canal 32, de forma gratuita en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos qué canales de televisión debes sintonizar para no perderte este partidazo.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Rep. Dominicana vs. Israel hoy? Aquí tienes la guía de TV para EE.UU. No te pierdas el poder dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¡Síguelo en vivo! | Crédito: mlb.com / Composición El Comercio Mag

¿Dónde ver Canal 32 VTV EN VIVO GRATIS, el juego Rep. Dominicana vs. Israel por TV y Online?

VTV Canal 32 se ve a nivel nacional por los principales cableoperadores (el dial es el mismo dentro de cada operador) y además tiene streaming propio y en YouTube.​ A continuación, los diales y streaming de VTV Canal 32 en República Dominicana.

Ciudad / Zona (referencial) Operador de TV Dial / Canal Streaming online disponible Santo Domingo y Gran Santo Domingo Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do (player en vivo), canal de YouTube “VTV Canal 32” Santiago de los Caballeros Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ La Vega Claro TV Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​YouTube​ San Cristóbal Claro TV Canal 32 (VTV) ​ Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Resto de ciudades con Claro TV (La Romana, San Pedro, etc.) Claro TV Canal 32 (VTV) en la parrilla nacional Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y principales ciudades Altice TV (fibra / cable) Canal 32 (VTV) según guía de canales Altice Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” ​​ Resto de ciudades con Altice Altice TV Canal 32 (VTV) (señal nacional) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y zona Norte Wind Telecom Canal 32 (VTV) en su parrilla digital Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Zonas con cobertura Wind Wind Telecom Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Santo Domingo y ciudades principales Aster Canal 32 (VTV) Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Cableras locales (interior del país) Cableras locales afiliadas a Grupo Panorama Canal 32 (VTV) en sus respectivos diales de sistema básico Web oficial vtvcanal32.com.do, YouTube “VTV Canal 32” Todo el país (sin cable) — — Streaming en vivo en vtvcanal32.com.do y canal de YouTube “VTV Canal 32”; también se mencionan transmisiones simultáneas en Coral 39 y Teleantillas 10 en algunos eventos deportivos

¡Plátano Power! Sigue a Rep. Dominicana vs. Israel por Canal 10 de Teleantillas. Disfruta el juego por TV abierta y Béisbol Play Online en este Clásico Mundial 2026. ¡Vamos Quisqueya por el triunfo! | Crédito: mlb.com / Composición Gestión Mix

Fecha, hora y TV para ver República Dominicana vs. Israel EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Partido: República Dominicana vs. Israel

Fecha: Lunes, 9 de marzo de 2026

Hora: 12:00 p.m. (Santo Domingo)

Jornada: Juego 7 de la Ronda 1 del CMB 2026

Estadio: IoanDepot Park de Miami, Florida (Estados Unidos)