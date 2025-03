El Clásico Nacional entre Chivas y América cruza fronteras y llega con todo su poderío a Estados Unidos, donde los aficionados podrán disfrutar el partido EN VIVO y ONLINE a través de ViX Premium. Este esperado duelo por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2025 se juega el miércoles 5 de marzo, directamente desde el Estadio Akron en Guadalajara. Si vives en USA y quieres ver el partido desde tu celular, tablet, Smart TV o cualquier dispositivo, aquí te explicamos cómo, cuándo y dónde verlo por ViX Premium.

¿A qué hora ver Chivas vs. América por ViX en Estados Unidos?

Te dejamos los horarios según tu zona:

Este (ET): 8:30 p.m.

8:30 p.m. Centro (CT): 7:30 p.m.

7:30 p.m. Montaña (MT): 6:30 p.m.

6:30 p.m. Pacífico (PT): 5:30 p.m.

¿Qué es ViX y por qué es clave para ver el partido?

ViX es la plataforma de streaming oficial de TelevisaUnivision. Su catálogo incluye desde telenovelas, series, deportes, noticias y reality shows, hasta la transmisión EN VIVO de partidos de la Concachampions, Liga MX, y más competiciones internacionales. Para este Chivas vs. América, ViX Premium es la plataforma exclusiva que te permitirá seguir cada jugada, cada gol y cada polémica desde cualquier parte de Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta ViX Premium en USA?

Para poder ver el partido necesitas la suscripción Premium, que tiene un costo aproximado de:

$7.99 dólares al mes

Existe una opción anual de $59.99 dólares que te permite ahorrar algunos dólares si pagas por adelantado.

¿ViX Premium es gratis?

No del todo. Sin embargo, ViX suele ofrecer pruebas gratuitas para nuevos usuarios. Así que si nunca te has registrado, podrías activar la prueba gratis y disfrutar este Clásico Nacional sin pagar. Solo recuerda cancelar antes de que termine el periodo de prueba si no quieres que te cobren.

¿Cómo y dónde ver Chivas vs. América por ViX Premium?

Aquí tienes un paso a paso para no perderte el clásico:

Descarga la app de ViX en tu dispositivo. Está disponible en: App Store (iOS) Google Play (Android) Smart TVs (Samsung, LG, Roku, Apple TV, Fire TV) Consolas de videojuegos (algunas versiones)

en tu dispositivo. Está disponible en: App Store (iOS) Google Play (Android) Smart TVs (Samsung, LG, Roku, Apple TV, Fire TV) Consolas de videojuegos (algunas versiones) Crea tu cuenta en caso de no tenerla.

en caso de no tenerla. Elige el plan Premium .

. Busca la sección de deportes o el evento en vivo .

. Haz clic en Chivas vs. América y disfruta la transmisión con calidad HD y relatos completamente en español.

Ventajas de ver Chivas vs. América por ViX Premium

Lo puedes ver donde sea: celular, tablet, laptop o TV.

Relatos y análisis de narradores mexicanos.

Cobertura previa y post partido, con entrevistas exclusivas y reacciones.

Puedes verlo en simultáneo en varios dispositivos.

Calidad de imagen Full HD.

Acceso a resúmenes y repeticiones por si te pierdes algo.

América y Chivas chocan por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2025. (Foto: Getty Images)