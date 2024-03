Empezó la cuenta regresiva para presenciar la gran final de la Copa Oro W 2024 entre USA vs. Brasil EN VIVO y EN DIRECTO desde el Snapdragon Stadium de San Diego, California, Estados Unidos, a las 7:15 p.m. ET. La última vez que ambas selecciones se midieron fue en febrero de 2023 en la She Believes Cup. En ese encuentro USWNT venció a la Verdeamarela 2-1. Consulta el horario en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica, así como cómo y dónde verlo por TV y Streaming.

En Estados Unidos, se podrá ver en vivo a través de Paramount+ y ESPN+. Mientras que, en México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe por ESPN Deportes. En el resto del mundo, incluido el Reino Unido, se seguirá en directo a través de CONCACAF GO y el canal de CONCACAF en YouTube.

¿Dónde ver USA vs Brasil en vivo por al final de la Copa Oro W 2024?

El partido entre USA vs Brasil de la gran final en la Copa Oro Femenina 2024 podrá verse en la plataforma de ESPN (Star+) disponible para el Caribe, Centroamérica y Sudamérica.

Desde Estados Unidos la opción será CBS/Paramount (inglés) + ESPN (español). Para el resto del mundo podrá verse desde Concacaf Go y su canal de YouTube.

¿A qué hora juega USA vs. Brasil por la final de la Copa Oro?

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS ET: 8:00 pm. Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. CT: 7:00pm. Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. MT: 6:00 pm. Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. PT: 5:00 pm. Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

SOBRE EL AUTOR Luis Eduardo Torres Periodista. Licenciado en Comunicaciones por la Universidad de San Martín de Porres (USMP), con especialización en Social Media Management. Más de diez años de experiencia trabajando en medios digitales. Actualmente, Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.