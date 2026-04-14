Desde Estados Unidos, no te pierdas el juego de vuelta de FC Barcelona vs. Atlético Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. Las señales de Univisión Deportes y TUDN transmitirán este partido a partir de las 3:00 p.m. Tiempo del Este, un juego que se vivirá desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El duelo de ida finalizó por 0-2 a favor de los colchoneros, pero los blaugranas quieren dar el batacazo en la casa del ‘Aleti’ y sueñan con la remontada.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por Champions League en EE. UU.?

Para seguir el partido entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026

Fecha : Martes 14 de abril de 2026

: Martes 14 de abril de 2026 Partido : FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)