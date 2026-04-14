La magia de las noches europeas vuelve a encenderse cuando el Atlético de Madrid se enfrente al FC Barcelona este martes 14 de abril de 2026, en un duelo clave por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 . El imponente Riyadh Air Metropolitano será el escenario donde comenzará la acción desde las 3:00 p.m. (ET), en un partido que promete intensidad total y donde cada jugada puede definir el destino hacia semifinales.

El equipo comandado por Diego Simeone llega con ventaja tras su contundente 0-2 en la ida disputada en el Spotify Camp Nou, gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y Alexander Sørloth. Aquel encuentro, marcado también por la expulsión de Pau Cubarsí, evidenció el carácter competitivo del Atlético en este tipo de instancias. Ahora, con el apoyo de su afición, buscarán sellar la clasificación manteniendo su intensidad característica.

Por otro lado, el conjunto dirigido por Hansi Flick encara un desafío mayúsculo: remontar en territorio rival. El Barcelona sabe lo que es ganar en el Metropolitano, pero necesitará una actuación impecable para darle la vuelta a la serie y dejar atrás cualquier polémica reciente. Todo está listo para un enfrentamiento vibrante, lleno de tensión, historia y ambición; y si quieres verlo en vivo desde Estados Unidos, podrás hacerlo a través de DAZN .

❝ Often, games are decided by momentum, and hopefully tomorrow it will be on our side. ❞



─ Hansi Flick pic.twitter.com/PbI6dGo95X — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 13, 2026

Cómo ver DAZN EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid en Estados Unidos

Para ver el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid en Estados Unidos a través de DAZN, debes contar con una suscripción activa a la plataforma. El servicio está disponible en múltiples dispositivos, lo que permite seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

Puedes acceder a DAZN mediante:

📱 Aplicación móvil (iOS y Android)

💻 Navegador web en PC o laptop

📺 Smart TV (Samsung, LG, Android TV)

🎮 Consolas como PlayStation y Xbox

Una vez suscrito, solo debes ingresar a la plataforma el día del partido y buscar el evento en la sección de fútbol en vivo.

Planes de DAZN en Estados Unidos para ver la UEFA Champions League

DAZN ofrece distintos planes de suscripción en Estados Unidos que permiten acceder a eventos deportivos en vivo, incluyendo partidos de la UEFA Champions League.

💳 Planes disponibles:

Plan mensual flexible



Plan anual (pago mensual)



Plan anual (pago completo)



Plan Ultimate (premium)



📌 Características del servicio:

Transmisión en vivo y contenido bajo demanda

Eventos en múltiples idiomas (incluido español)

Compatible con móviles, Smart TV, PC y consolas

Opciones para pausar, retroceder y ver repeticiones

👉 Con cualquiera de estos planes, podrás seguir el Barcelona vs Atlético de Madrid y otros grandes partidos del fútbol europeo desde Estados Unidos.

Barcelona vs. Atlético Madrid: hora, TV y dónde ver la Champions League

Revisa estos datos claves para ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Martes 14 de abril de 2026 Lugar: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

DAZN Streaming: DAZN