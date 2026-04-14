Este martes 14 de abril en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3:00 pm. ET / 12:00 pm. PT de las la emoción de la UEFA Champions League 2026 llega a su punto máximo con el duelo decisivo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, donde los culés buscan una remontada épica en el Riyadh Air Metropolitano tras caer 2-0 en la ida. Si no quieres perderte ni un segundo de la magia de Hansi Flick intentando romper el cerrojo defensivo de Diego Simeone, te contamos dónde ver el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO GRATIS hoy. Es la oportunidad perfecta para ver si Robert Lewandowski y compañía logran revertir el resultado ante unos colchoneros que llegan inspirados tras su victoria histórica en el Camp Nou. ¿Quieres saber cómo ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

Señal de ESPN para ver el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid en directo, este martes 14 de abril, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. (Foto: AFP / Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido entre FC Barcelona y Newcastle United por la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid United por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

Señal de Univisión y TUDN para seguir desde Estados Unidos la transmisión de FC Barcelona vs. Atlético Madrid, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026. (Foto: AFP / Imagen creada por Gestión Mix)

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona vs. Atlético de Madrid United por la vuelta de los cuartos de final de Champions League 2026

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : Atlético de Madrid vs. FC Barcelona (Vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26)

: Atlético de Madrid vs. FC Barcelona (Vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26) Fecha : Martes 14 de abril de 2026

: Martes 14 de abril de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming: HBO MAX

: TNT | Streaming: HBO MAX Lugar: Riyadh Air Metropolitano, Madrid (España)