Alexandre Pantoja y Steve Erceg encabezan la cartelera del UFC 301 que se llevará a cabo este sábado 4 de mayo desde el Farmasi Arena de Río de Janeiro, Brasil. Ambos peleadores lucharán por el título de la categoría peso mosca que, por el momento, continúa en poder del brasileño de 34 años. Aquí te revelamos todo lo que necesitas saber para ver tu pelea.

Luego de derrotar a Brandon Royval por decisión unánime en el UFC 296, Alexandre Pantoja hará su segunda defensa del título que logró ante el mexicano Brandon Moreno. The Cannibal espera salir victorioso del combate frente al peligroso Steve Erceg, quien viene de ganar por nocaut al estadounidense Matt Schnell en el UFC Fight Night Rozenstruik vs. Gaziev.

“Espero hacerlo como lo hizo con Chad Mendes. Noquearlo y correr entre la multitud. Me lo puedo imaginar. Estaría súper feliz con ese momento. No puedo mentir. Nunca soñé que este momento podría suceder”, dijo Alexandre Pantoja.

“Honestamente, creo que hay tanta presión sobre mí como sobre Pantoja. Sé que, técnicamente, él es el campeón, y es el favorito y todo eso, pero he estado trabajando por este sueño toda mi vida, y esto es la culminación de todo mi trabajo duro. Perder aquí sería devastador. Tengo toda la presión sobre mis hombros, y confío en el trabajo que he hecho a lo largo de los años. He trabajado muy duro durante mucho tiempo”, dijo Steve Erceg.

En la coestelar tendremos la batalla entre Jonathan Martínez y el experimentado José Aldo en la división de los pesos gallos.

¿A qué hora empiezan las peleas del UFC 301?

Horarios por países P. Preliminares Preliminares Estelares México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras 19:00 21:00 23:00 Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 20:00 22:00 00:00 (05/05) Canadá, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana 21:00 23:00 01:00 (05/05) Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay 22:00 00:00 (05/05) 02:00 (05/05) España, Italia, Alemania y Francia 03:00 (05/05) 05:00 (05/05) 07:00 (05/05) Estados Unidos 9 p.m. ET | 8 p.m. CT | 7 p.m. MT | 6 p.m. PT 11 p.m. ET | 10 p.m. CT | 9 p.m. MT | 8 p.m. PT 1 a.m. ET | 12 a.m. CT | 11 p.m. MT | 10 p.m. PT

¿Dónde ver UFC 301 EN VIVO por TV y Streaming?

Todos los eventos del UFC se transmiten EN VIVO y EN DIRECTO por diferentes cableoperadores y servicios streaming en el mundo:

Star+ lo hace para los países de Latinoamérica.

lo hace para los países de Latinoamérica. FOX Sports Premium en exclusiva para México.

en exclusiva para México. ESPN+ en los Estados Unidos.

en los Estados Unidos. Eurosport Player para el público de España.

Cartelera principal del UFC 301: Pantoja vs. Erceg

Peso Mosca - Alexandre Pantoja (c) vs. Steve Erceg

Peso Gallo - Jonathan Martínez vs. José Aldo

Peso Semipesado - Anthony Smith vs. Vitor Petrino

Peso Mediano - Michel Pereira vs. Ihor Potieria

Peso Mediano - Paul Craig vs. Caio Borralho

Cartelera preliminar (ESPNews / ESPN+)

Peso Pluma - Joanderson Brito vs. Jack Shore

Peso Paja Femenino - Karolina Kowalkiewicz vs. Iasmin Lucindo

Peso Ligero - Elves Brener vs. Myktybek Orolbai

Peso Pluma - Jean Silva vs. William Gomis

Cartelera preliminar temprana (ESPN+ / UFC Fight Pass)

Peso Ligero - Joaquim Silva vs. Drakkar Klose

Peso Mosca Femenino - Dione Barbosa vs. Ernesta Kareckaite

Peso Ligero - Jamie Mullarkey vs. Mauricio Ruffy

Peso Ligero - Ismael Bonfim vs. Vinc Pichel

Peso Mosca - Alessandro Costa vs. Kevin Borjas