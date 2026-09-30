Este miércoles 30 de septiembre, Argentina enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes en su primer compromiso en la llamada ‘Despedida de Lionel Messi’. Si bien ante la Verde, el astro argentino no tendrá minutos y su último duelo con la Albiceleste será ante Benín. El pitazo inicial será a las 21:00 horas y la transmisión estará a cargo de TyC Sports y TyC Sports Play.

Tras quedar subcampeones del mundo, Scaloni tendrá su primer partido de práctica para continuar con el proyecto, sobre todo dar luces de cómo funcionará el equipo sin Lionel Messi. El estratega argentino tiene la confianza de los hinchas para lograr los objetivos.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Bolivia?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

Operador Canal Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1016 HD

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Bolivia?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV

Chromecast

Android TV

Para acceder al contenido, puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.

CÓRDOBA, ARGENTINA, 30-09-2026. Horarios para ver el partido entre Argentina vs. Bolivia por amistoso FIFA en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. FOTO: X de la Selección Argentina.

¿A qué hora juega Argentina vs. Bolivia hoy?

Argentina vs. Bolivia se enfrentan HOY miércoles a las 21:00 horas de Buenos Aires en el Mario Alberto Kempes en partido amistoso por fecha FIFA.

Argentina vs. Bolivia: fecha, horario y dónde ver EN VIVO partido amistoso



Detalle Información Partido Argentina vs. Bolivia Competición Amistoso internacional FIFA Fecha Miércoles 30 de septiembre de 2026 Hora 21:00 (Argentina) TV TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio Mario Alberto Kempes