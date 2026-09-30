Cuando un escuadrón de asesinos de élite empieza aperseguir a Jackie Price (Catherine Zeta-Jones), una exmagnate de la cocaína convertida en marchante de arte, su vida da un giro. Pero en lugar de escapar, la protagonista de “Kill Jackie” opta por la confrontación y la venganza, lo que la lleva a embarcarse en un plan descabellado y peligroso. ¿Quiénes conforman el reparto principal de la serie que llega a Amazon Prime Video y HBO Max?

El thriller de acción, dirigido por Damon Thomas (“Killing Eve”, “Penny Dreadful”) y Dawn Shadforth (“I Hate Suzie”, “Adult Material”), a partir del guion de Tom Butterworth (“Gangs of London”), se basa en la novela “El precio que pagas” (“The Price You Pay”), escrita por Nick Harkaway bajo el seudónimo de Aidan Truhen.

Catherine Zeta-Jones es la protagonista de “Kill Jackie”, que cuenta con las actuaciones de Daniel Ings, Sidse Babett Knudsen, Óscar Jaenada, Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti, Christine Adams, Julian Rhind-Tutt, Karlis Arnolds Avots, Set Sjöstrand, Tadashi Ito, Sebastián Armesto, Julian Barratt, Gavin Spokes, Jonathan Cake, Bamshad Abedi-Amin, Bill Paterson y Ron Perlman

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA SERIE “KILL JACKIE”?

1. Catherine Zeta-Jones como Jackie Price

Catherine Zeta-Jones, que ha recibido numerosos galardones, entre ellos un Premio Óscar, un Premio BAFTA y un Premio Tony, y que interpretó a Morticia Addams en la serie de Netflix “Wednesday”, da vida a Jackie Price, una exmagnate de la cocaína convertida en marchante de arte. Cuando descubre que su pasado regresa y que sus enemigos quieren matarla, está dispuesta a luchar y eliminarlos uno por uno.

Catherine Zeta-Jones asume el rol de Jackie Price, quien decide enfrentarse a sus enemigos, en el thriller de acción "Kill Jackie" (Foto: Fremantle/ Steel Springs Pictures/ Amazon MGM Studios)

2. Daniel Ings como Sam

Daniel Ings, conocido por protagonizar a Luke Curran en la serie “Lovesick”, a Freddy Horniman en “The Gentlemen” y a Lord Lyonel Baratheon en “A Knight of the Seven Kingdoms”, asume el papel de Sam, es uno de los aliados de Jackie y forma parte de su nueva vida. Por eso, debe protegerlo de los Siete Demonios.

Daniel Ings interpreta a Sam, que es parte del entorno cercano de Jackie, en el thriller de acción "Kill Jackie" (Foto: Fremantle/ Steel Springs Pictures/ Amazon MGM Studios)

3. Darci Shaw como Gwen

Darci Shaw, actriz inglesa que fue parte de producciones como “Judy”, “The Colour Room”, “Midas Man”, “The Irregulars”, “A Thousand Blows” y “This City Is Ours”, interpreta a Gwen en “Kill Jackie”. Se trata de una joven que también forma parte del nuevo círculo de Jackie, por lo tanto, es la más vulnerable a la amenaza del pasado.

Catherine Zeta-Jones como Jackie Price y Darci Shaw como Gwen en el thriller de acción "Kill Jackie", basada en la novela “The Price You Pay" de Nick Harkaway (Foto: Fremantle/ Steel Springs Pictures/ Amazon MGM Studios)

4. Sidse Babett Knudsen como Karenina

Sidse Babett Knudsen, que participó en series como “Borgen”, “1864”, “Westworld”, “Philip K. Dick’s Electric Dreams”, “The Simpsons”, “The Accident”, “Roadkill” y “Prime Target”, da vida a Karenina, una figura prominente y enigmática dentro del peligroso entorno criminal e internacional que rodea a Jackie.

5. Óscar Jaenada como Zigor

Óscar Jaenada, actor español que protagonizó “Camarón: Cuando el flamenco se convirtió en leyenda” y “Cantinflas”, y fue parte de “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, “Luis Miguel: The Series” y “The Walking Dead: Daryl Dixon”, interpreta a Zigor, personaje vinculado a Jackie.

Óscar Jaenada como Zigor y Catherine Zeta-Jones como Jackie Price en una escena del thriller de acción "Kill Jackie", dirigido por Damon Thomas y Dawn Shadforth (Foto: Fremantle/ Steel Springs Pictures/ Amazon MGM Studios)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Kill Jackie”:

Raff Law como Sean Harpe

Hattie Hook como Charlie

Enzo Cilenti

Christine Adams

Julian Rhind-Tutt como Friedrich

Kārlis Arnolds Avots

Set Sjöstrand

Tadashi Ito

Sebastian Armesto

Julian Barratt

Gavin Spokes

Jonathan Cake

Bamshad Abedi-Amin

Bill Paterson

Ron Perlman

¿CÓMO VER “KILL JACKIE”?

“Kill Jackie” se estrenará el viernes 2 de octubre de 2026 en distintas plataformas de streaming. La distribución internacional de la serie se dividió de forma exclusiva según el territorio: