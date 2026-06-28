Piero Hatto
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Va por el puntaje perfecto. Este sábado 27 de junio, desde el AT&T Stadium de Dallas, mira el partido de a través de la señal de TyC Sports y TyC Sports Play, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. La albiceleste y Lionel Messi han tenido un arranque perfecto en el torneo, habiendo goleado 3-0 a Argelia en el debut y ganándole por 2-0 a Austria, con 5 goles de Messi en el torneo. A continuación, sigue el minuto a minuto del partido.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Jordania EN VIVO por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Operador en ArgentinaCanal SDCanal HDDetalle de acceso
Flow (Cablevisión/Personal)22101Incluido en paquetes de TV básica y superiores.
DirecTV / D Sports6291629Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol.
Telecentro1061018Incluido en TV Digital y HD.
Claro TV105Señal en alta definición en todos los planes HD.
  • Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital
  • Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV
  • Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por TV Pública, Telefe y DIRECTV Sports Argentina.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO
DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Jordania?

permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / AppRequisito de accesoCómo ver TyC Sports en vivo
TyC Sports PlayRegistro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina.Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el sábado 27/06.
tycsports+1
Flow App (Personal)Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla.Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports.
DirecTV GO / D GOAbono de DirecTV con acceso a plataforma online.Entrar a D GO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible.
Telecentro PlayCliente de Telecentro con TV Digital/HD.Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports.
Claro Video / Claro TV AppServicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports.Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

  • Teléfonos móviles Android y iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales del Mundial 2026.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

  • Fanatiz
  • Fubo
  • TyC Sports Internacional
  • DIRECTV (Canal 469, según paquete contratado)

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

TV PÚBLICA, TELEFE, TYC SPORTS y DIRECTV EN VIVO - ver partido Argentina vs. Jordania por TV y Online | Mundial | VIDEO
Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)
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