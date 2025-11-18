Bajo la mirada expectante de una ciudad volcada al fútbol, el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez se vestirá de esperanza y nerviosismo este martes 18 de noviembre (20:00 horas de Ciudad de Panamá; 19:00 de San Salvador; 8 p.m. ET / 5 p.m. PT) para el choque trascendental entre Panamá y El Salvador, en la jornada final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf. El equipo canalero saldrá al campo impulsado por los sueños de todo un país, consciente de que la clasificación directa está al alcance, pero obligado a un triunfo claro ante su público. La capital panameña respira ansias de gloria y la afición, lista para llenar las gradas, promete convertirse en ese jugador número doce cuando la emoción y la presión se adueñen del coloso de Juan Díaz.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del partido para el público panameño estará a cargo del Canal 9 de TV MAX por señal abierta (GRATIS) y los cableoperadores de Claro TV, Inter Satelital, Sky y Cable Onda.

¿Dónde ver TV MAX EN VIVO, Panamá vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2026?

Los partidos de la Selección de Panamá en las Eliminatorias Concacaf 2026 se transmitirán en señal abierta por TVMAX. Podrán verse gratis en casa y, además, estarán disponibles en los principales servicios de cable. A continuación, se incluyen los números de canal según el proveedor.

Canal 9 por señal abierta

Canal 9 de Cable Onda

Canal 194 de Sky

Canal 3083 de Inter Satelital

Canales 2 SD y 132 HD de Claro TV

¿Cómo mirar TVMAX EN VIVO ONLINE por Internet?

Si deseas ver el partido entre Panamá y El Salvador por las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 desde tu teléfono celular, PC, televisor Smart TV o Tablet, TVMAX te ofrece la señal gratuita por intermedio de TVN y TVN Pass. Solo debes ingresar al siguiente sitio web TVNPASS.com.

Programación de TVMAX (Canal 9) hoy, martes 18 de noviembre 2025

06:00 — El camino antiguo

06:30 — Corazón de Campeón

07:00 — Los Ángeles de Charlie

08:00 — Mesa de periodistas

09:00 — Noticias AM

10:30 — FIFA Mundial Sub-17

12:30 — TV MAX Deportes

18:30 — Panamá vs. El Salvador (La Previa)

20:00 — Panamá vs. El Salvador (En Vivo)

22:00 — Somos la Sele

23:00 — El Curubito

Horario, TV y dónde ver en vivo Panamá vs. Guatemala por las Eliminatorias Concacaf 2026

Día : Martes 18 de noviembre de 2025

: Martes 18 de noviembre de 2025 Canal : TV MAX | Streaming : TVN 2 y TVN Pass

: TV MAX | : TVN 2 y TVN Pass Hora : 20:00 horas de Ciudad de Panamá

: 20:00 horas de Ciudad de Panamá Lugar: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá (Panamá)