Cada partido ya es una final para Argentina en el Mundial FIFA 2026. La Albiceleste dejó atrás una dura prueba ante Cabo Verde, definida recién en la prórroga, y ahora se encuentra con un nuevo desafío de alto voltaje: Egipto. El choque de este martes 7 de julio (13:00 horas de Buenos Aires; 12 p.m. ET / 9 a.m. PT) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta entregará un lugar entre los ocho mejores del torneo y pondrá a prueba el carácter de un equipo que aspira a llegar hasta el último día de competencia.

En tanto, la selección egipcia llega impulsada por la histórica clasificación conseguida en Estados Unidos y con Mohamed Salah como principal figura. Del lado argentino, todas las miradas volverán a centrarse en Lionel Messi, quien afronta una nueva noche mundialista con la misión de acercar a la Albiceleste a las etapas decisivas del torneo.

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante TV Pública EN VIVO (Canal 7), señal que ofrecerá la transmisión gratuita para todo el país. Además, existen alternativas online para ver el partido desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

TL;DR del Argentina vs. Egipto

Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial FIFA 2026.

TV Pública transmitirá el partido en señal abierta para todo el país.

El encuentro también podrá seguirse por internet mediante distintas plataformas de streaming.

El partido se disputa este martes 7 de julio en Atlanta.

Hora de inicio: 13:00 de Buenos Aires (12 p.m. ET / 9 a.m. PT).

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026?

TV Pública está disponible de forma gratuita en las 23 provincias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante Canal 7 de televisión abierta.

La señal también puede encontrarse en los principales operadores de televisión paga del país, lo que permite seguir la cobertura desde distintos dispositivos y servicios.

Canales de TV Pública en Argentina

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD y HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DIRECTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública EN VIVO y online por internet?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro online podrán acceder a la programación mediante el sitio web oficial y las plataformas que distribuyen la señal.

Entre las opciones disponibles figuran:

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

Mi Telefe

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Estas aplicaciones son compatibles con:

Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras y laptops

Smart TV

Chromecast

Apple TV

Roku

Fire TV Stick

¿Cómo ver TV Pública online en Estados Unidos?

Los usuarios que se encuentren fuera de Argentina pueden encontrar restricciones geográficas para acceder a determinados contenidos de TV Pública.

En algunos casos, quienes deseen seguir la programación argentina desde Estados Unidos utilizan servicios VPN con servidores ubicados en Argentina para acceder a las plataformas que distribuyen la señal.

Paso a paso para acceder a TV Pública desde Estados Unidos

Contratar un servicio VPN con servidores en Argentina. Instalar la aplicación en el dispositivo elegido. Conectarse a una ubicación argentina. Ingresar al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Verificar la disponibilidad de la transmisión.

¿Qué canales argentinos pueden verse desde Estados Unidos mediante una VPN?

Dependiendo del servicio utilizado, algunos usuarios acceden a señales argentinas como:

El Trece

Telefe

Canal 9

América TV

TV Pública

TN

TyC Sports

ESPN Argentina

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Egipto por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Argentina vs. Egipto Fecha Martes 7 de julio de 2026 Hora Argentina 13:00 Hora Estados Unidos 12 p.m. ET / 9 a.m. PT Estadio Mercedes-Benz Stadium Ciudad Atlanta, Georgia Competición Octavos de final Canales de TV TV Pública, Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Streaming Cont.ar, DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefe, TyC Sports Play, Disney+ Premium

Lectura de Noé Yactayo

“La clasificación frente a Cabo Verde dejó una enseñanza útil para Argentina. En los partidos de eliminación directa no siempre alcanza con imponer condiciones durante algunos pasajes del encuentro; también es necesario sostenerlas. La selección encontró soluciones cuando el contexto se volvió adverso, aunque por momentos quedó expuesta a situaciones que seguramente buscará corregir en Atlanta.

Egipto llega con un escenario completamente distinto. Su presencia en octavos ya representa un logro histórico y eso puede convertirla en un rival incómodo. No tiene la obligación que acompaña a los candidatos, pero sí la motivación de seguir ampliando una campaña que ya ocupa un lugar especial en el fútbol egipcio.

La sensación es que Argentina tiene más argumentos para avanzar, aunque a esta altura del Mundial las diferencias suelen reducirse. Los cruces directos rara vez premian al equipo que genera más expectativas; normalmente premian al que administra mejor los momentos del partido."