A esta altura del Mundial ya no se juega por una clasificación, sino por un lugar en la historia. Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio en Arlington, Texas, con la posibilidad de convertirse en el primer finalista de la Copa Mundial FIFA 2026. Noventa minutos —o quizás algo más— separan a dos potencias europeas de la oportunidad de disputar el partido más importante del fútbol internacional.

La selección francesa llega a la semifinal después de completar una campaña prácticamente impecable, apoyada en la contundencia de Kylian Mbappé y en una generación que ha respondido a las expectativas desde el inicio del torneo. España, mientras tanto, ha encontrado en el equilibrio colectivo una de sus mayores fortalezas y vuelve a situarse a las puertas de una final mundialista por primera vez desde la conquista de Sudáfrica 2010.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington y comenzará a las 16:00 horas de Buenos Aires (3 p.m. ET / 12 p.m. PT). Los aficionados argentinos podrán seguir todas las incidencias mediante TV Pública (Canal 7), además de otras señales de televisión y servicios de streaming disponibles en el país.

Con Mbappé, Dembélé, Rodri, Dani Olmo y Lamine Yamal sobre el terreno de juego, la primera semifinal del Mundial promete reunir varios de los nombres que han marcado el campeonato y definir quién tendrá la oportunidad de luchar por la Copa del Mundo el próximo domingo en Nueva Jersey.

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO, Francia vs. España por el Mundial 2026?

TV Pública transmitirá en vivo la semifinal entre Francia y España para toda Argentina mediante señal abierta y gratuita. Los espectadores también podrán acceder a la cobertura a través de los principales operadores de televisión por cable y satélite.

Canales de TV Pública en Argentina

Canal 7 de VHF

Canal 7 HD de Movistar TV

Canal 8 HD de Telecentro

Canal 12 SD de Antina

Canal 11 SD de Claro TV

Canal 11 SD/HD de Cablevisión Flow

Canales 121 SD y 1121 HD de DirecTV

Canales 14, 15A y 20 HD de Supercanal

Canales 30 HD y 644 HD de Dibox

Canales 10, 30 y 812 de Cablehogar

¿Dónde ver TV Pública (Canal 7), Francia vs. España EN VIVO y ONLINE por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante distintas plataformas digitales disponibles en Argentina.

Streaming para ver Francia vs. España online

Cont.ar

DGO

Flow

Telecentro Play

TyC Sports Play

Disney+ Premium

Dispositivos compatibles

Android

iPhone

Tablets

Computadoras Windows y Mac

Smart TV

Chromecast

Apple TV

Roku

Fire TV Stick

¿Cómo ver TV Pública ONLINE en Estados Unidos para seguir Francia vs. España?

Los argentinos que viven en Estados Unidos y desean acceder a la programación de TV Pública pueden utilizar un servicio VPN con servidores ubicados en Argentina.

Paso a paso para ver TV Pública desde Estados Unidos

Contrata una VPN con servidores en Argentina. Descarga e instala la aplicación en tu dispositivo. Conéctate a un servidor ubicado en Argentina. Ingresa al sitio web oficial de TV Pública o a Cont.ar. Accede a la transmisión en vivo del partido.

¿Qué canales argentinos se pueden ver en Estados Unidos mediante una VPN?

Los principales canales argentinos que suelen estar disponibles utilizando una VPN con ubicación en Argentina son:

Canal 13 (El Trece)

Telefe

Canal 9 (El Nueve)

América TV

TV Pública (Canal 7)

TN (Todo Noticias)

TyC Sports

ESPN Argentina

Una semifinal que enfrenta dos proyectos consolidados

Más allá de las individualidades, el partido representa el choque entre dos selecciones que han sabido reinventarse durante los últimos años. Francia mantiene buena parte de la estructura que la llevó a disputar finales mundialistas en la última década, mientras que España ha encontrado una nueva generación capaz de devolverla a la élite internacional.

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026 y se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. El perdedor, en cambio, deberá disputar el encuentro por el tercer puesto.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Francia vs. España por el Mundial 2026

Detalle Información Partido Francia vs. España Fecha Martes 14 de julio de 2026 Hora Argentina 16:00 Hora Estados Unidos 3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 1 p.m. MT / 12 p.m. PT Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas Competición Semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026 Canales de TV TV Pública (Canal 7), Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports Argentina Streaming Online DGO, Flow, Telecentro Play, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Cont.ar

Análisis de Noé Yactayo

“Las semifinales suelen ser el territorio donde los equipos dejan de pensar únicamente en jugar bien y comienzan a obsesionarse con ganar. Francia y España llegan a esta instancia con credenciales suficientes para sentirse candidatas al título, pero también con estilos muy diferentes para intentar conseguirlo.”

“Francia ha sido probablemente el equipo más contundente del torneo. No necesita dominar durante largos períodos para generar peligro porque posee futbolistas capaces de cambiar un partido con una sola acción. Mbappé sigue siendo el gran factor diferencial, aunque el crecimiento de Dembélé, Olise y Doué ha convertido a los Bleus en una selección mucho más impredecible.”

“España, por el contrario, intenta controlar los partidos desde la posesión y la estructura colectiva. Rodri marca el ritmo, Pedri aporta claridad entre líneas y la defensa ha respondido con una regularidad notable. Ese equilibrio ha permitido que La Roja llegue a semifinales siendo uno de los equipos menos vulnerables del campeonato.”

“La gran incógnita será cuál de los dos planes termina imponiéndose. Si España consigue jugar cerca del área francesa y administrar la posesión, aumentarán sus posibilidades de avanzar. Si Francia encuentra espacios para correr y acelerar las transiciones, el escenario puede inclinarse rápidamente a su favor. Por eso esta semifinal parece tan atractiva: enfrenta dos modelos exitosos, dos selecciones acostumbradas a competir bajo presión y dos candidatos legítimos a levantar la Copa del Mundo.”