Hoy un favorito tendrá que despedirse del sueño de ganar el Mundial 2026. España y Francia, de Kylian Mbappé, juegan por las semifinales del Mundial 2026, en el AT&T Stadium (Estadio Dallas), Texas, Estados Unidos. El compromiso que promete estar plasmado de emociones iniciará a las 14:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, 16:00 horas en Argentina, Paraguay y Uruguay y 15:00 horas en Chile, Venezuela y Bolivia .

Por un lado, España se muestra con un equipo sólido, con una idea establecida y un ataque fuerte. Lamine Yamal es la clave para romper líneas y llevar peligro cuando las situaciones se complican. Además, en Rodri, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella encontraron a los jugadores que sostienen la filosofía de Luis de la Fuente.

Francia, por su parte, llegó a instancias finales demostrando que no solo es un equipo fuerte, sino que cuenta con individuales que marcan la diferencia. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olise son delanteros que no necesitan de muchas ocasiones para dejar su huella en el marcador.

Para los aficionados de Sudamérica, la transmisión oficial estará disponible a través de DIRECTV Sports (DSports) y de la plataforma de streaming DGO, que llevarán en vivo toda la cobertura desde Texas.

ARLINGTON, TEXAS, (ESTADOS UNIDOS), 14/07/2026.- TVE Canal La 1 HD y RTVE Play Mundial transmitirán EN DIRECTO el partido de España contra Francia hoy martes 14 de julio por la semifinal del Mundial 2026 desde AT&T Stadium, Arlington, Texas, Estados Unidos. Foto X de la selección de Francia y X de la selección de España.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?

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España vs. Francia EN VIVO por Mundial 2026: horarios, dónde ver, canal de TV y estadio

Información Datos Partido España vs. Francia Competencia Semifinal de la Copa Mundial de Fútbol 2026 Hora 14:00 horas Perú, Ecuador y Colombia | 15:00 horas de Chile, Venezuela, Bolivia | 16:00 horas de Argentina, Paraguay, Uruguay. Estadio AT&T Stadium, Estadios Dallas. Ciudad Arlington, Texas Árbitro Iván Barton (El Salvador) Canal DSports Streaming DGO