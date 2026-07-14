La Copa Mundial FIFA 2026 entra en su recta decisiva con un duelo que bien podría considerarse una final anticipada. Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio por las semifinales del torneo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con un boleto al partido por el título en juego. De un lado aparece la selección francesa liderada por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, mientras que La Roja deposita gran parte de sus esperanzas en el talento emergente de Lamine Yamal y la experiencia de un bloque que busca regresar a una final mundialista por primera vez desde 2010.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps ha sido uno de los equipos más sólidos y efectivos del campeonato, llegando a semifinales con pleno de victorias y una de las ofensivas más productivas del certamen. España, por su parte, presume la mejor defensa del Mundial y aterriza en Arlington tras eliminar a Portugal y Bélgica en una campaña que ha consolidado el proyecto de Luis de la Fuente.

Para los aficionados mexicanos, el encuentro podrá seguirse EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión completa a través de televisión de paga y plataformas digitales.

El partido comenzará a las 13:00 horas del Tiempo del Centro de México (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) y definirá al primer finalista de la Copa Mundial FIFA 2026.

TL;DR del Francia vs. España por el Mundial 2026

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 13:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: AT&T Stadium

🌎 Semifinales de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Francia vs. España por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y España se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga en México.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la cobertura del encuentro mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial de la semifinal con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde Arlington, Texas.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. España en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Francia vs. España por la Copa Mundial FIFA 2026

Partido Francia vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Semifinales) Fecha Martes 14 de julio de 2026 Horario 13:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos)

Análisis de Noé Yactayo

“Las semifinales suelen enfrentar a los equipos más completos del torneo, y eso es exactamente lo que ofrece este Francia vs. España. Los franceses llegan con el ataque más temido del Mundial, impulsados por el gran momento de Mbappé y Dembélé, mientras que España ha construido su candidatura alrededor de la solidez defensiva y el control del juego que aporta Rodri en la mitad de la cancha.

La clave estará en qué selección logra imponer su ritmo. Francia se siente cómoda acelerando las transiciones y atacando espacios, mientras que España prefiere monopolizar la posesión y desgastar al rival con circulación constante. En ese contexto, la influencia de Lamine Yamal puede resultar determinante. Aunque todavía no ha mostrado su versión más explosiva en el torneo, sigue siendo el futbolista capaz de desequilibrar una eliminatoria con una acción individual.

También será una prueba para la nueva generación francesa, que ha ganado profundidad con nombres como Doué, Olise y Barcola. Deschamps ha encontrado un equilibrio que convierte a los Bleus en el equipo más convincente del campeonato. Sin embargo, España ya le ha ganado las dos últimas veces que se enfrentaron en partidos oficiales. Ese antecedente alimenta la confianza de una selección que sueña con volver a una final mundialista 16 años después de levantar la Copa del Mundo en Sudáfrica."