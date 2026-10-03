México vs. Estados Unidos vuelve a encender una de las rivalidades más fuertes y seguidas de la Concacaf. El Clásico de Norteamérica se disputa este sábado 3 de octubre de 2026 en el State Farm Stadium, con inicio programado para las 20:00 horas de Ciudad de México y las 22:00 ET en Estados Unidos . La Selección Mexicana enfrenta a su máximo rival regional en un amistoso de alto voltaje que podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO por TV Azteca 7 en señal abierta, además de las alternativas de streaming online disponibles para el público en México.

El Tri llega a este compromiso como parte de una gira internacional determinante para medir el nivel de su plantel, afinar automatismos y definir variantes rumbo a los próximos desafíos oficiales. Después del empate 1-1 ante Colombia y del exigente duelo frente a Perú en Nueva Jersey, el equipo dirigido por Rafa Márquez asume una prueba de máxima exigencia ante Estados Unidos, un rival que ha elevado la competencia regional en los últimos años. Consulta los horarios por país, el canal de transmisión y todas las opciones para ver el partido México vs. Estados Unidos en vivo.

¿Cómo ver TV Azteca 7 EN VIVO, el amistoso México vs. Estados Unidos por TV abierta y Streaming Online?

México vs. Estados Unidos se juega este sábado 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. TV Azteca confirmó la emisión en vivo y gratis por Azteca 7, con inicio de cobertura a las 7:50 p.m. del centro de México; el silbatazo está previsto para las 8:00 p.m.

Región / zona horaria Estados y ciudades de referencia Hora de transmisión en Azteca 7 Inicio estimado del partido Sureste Quintana Roo: Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Cozumel 8:50 p.m. 9:00 p.m. Centro CDMX, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, León, Querétaro, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, entre otros 7:50 p.m. 8:00 p.m. Pacífico Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Nayarit —excepto Bahía de Banderas—; La Paz, Culiacán, Mazatlán, Hermosillo y Tepic 6:50 p.m. 7:00 p.m. Noroeste Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito 6:50 p.m. 7:00 p.m. Frontera norte con horario estacional Municipios fronterizos señalados por ley en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua 7:50 p.m. 8:00 p.m.

Datos clave para ver México-Estados Unidos

TV abierta: Azteca 7 transmitirá el encuentro en vivo y sin costo, por lo que basta sintonizar el canal 7 en señal abierta o mediante el proveedor de televisión que incluya esa señal.

Azteca 7 transmitirá el encuentro en vivo y sin costo, por lo que basta sintonizar el canal 7 en señal abierta o mediante el proveedor de televisión que incluya esa señal. Streaming gratuito de TV Azteca: la señal también estará disponible en el sitio oficial de Azteca 7/TV Azteca, utilizable desde computadora, celular o tablet.

la señal también estará disponible en el sitio oficial de Azteca 7/TV Azteca, utilizable desde computadora, celular o tablet. Alternativas de transmisión: el partido también figura en la oferta de Canal 5, ViX Premium, Prime Video y Claro Sports Premium en YouTube. La disponibilidad, precio y condiciones de acceso pueden variar según la plataforma.

Posibles alineaciones de Estados Unidos vs. México

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis.

Matt Freese; Alex Freeman, George Campbell, Auston Trusty, Peyton Miller; Yunus Musah, Tyler Adams, Cavan Sullivan; Gio Reyna, Malik Tillman y Justin Ellis. México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Obed Vargas; Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Hirving Lozano.

Fecha, hora, TV abierta y dónde ver México vs. Estados Unidos EN VIVO ONLINE

Dato Información Partido Estados Unidos vs. México Fecha Sábado 3 de octubre de 2026 Sede State Farm Stadium, Glendale, Arizona, Estados Unidos Hora base 8:00 p.m. del centro de México Señal recomendada Azteca 7 Previa en Azteca 7 Desde las 7:50 p.m. del centro de México Contexto Tercer partido de México en la actual Fecha FIFA

El duelo representa una prueba de máxima exigencia para México ante su rival regional. La emisión de Azteca 7 contará con su equipo habitual de narración y análisis, incluyendo a Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Carlos Warrior, de acuerdo con la información publicada por la televisora.