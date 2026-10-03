Este sábado 3 de octubre, no te pierdas la transmisión de Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO a través de la señal de Mi Telefe, que iniciará a partir de las 21:00 horas Buenos Aires y podrás seguir el minuto a minuto en señal abierta . La Albiceleste viene de golear 4-0 a Bolivia en Córdoba, mostrando un gran nivel tras quedarse con el subcampeonato de la reciente Copa dle Mundo. Messi no jugará este compromiso, ya que el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidió preservarlo para el partido del martes 6 de octubre frente a Benín, donde tendrá lugar su despedida oficial de la selección argentina en el Monumental de Núñez. Este será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones mayores. Los únicos antecedentes se remontan al Mundial Sub-17 de 2001, con un empate (2-2) y un triunfo africano (2-0).

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso HOY por amistoso?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Burkina Faso por amistoso internacional válido por fecha FIFA.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el partido Argentina vs. Burkina Faso por amistoso internacional contará con cobertura en Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional, ViX y TUDN Radio para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Horario, TV y dónde ver Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO por amistoso

Fecha: Sábado, 3 de octubre de 2026

Sábado, 3 de octubre de 2026 Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina

Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina Horario: 21:00 horas Buenos Aires / 8 pm ET / 5 pm PT

21:00 horas Buenos Aires / 8 pm ET / 5 pm PT Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: Mi Telefe

La selección de Argentina se enfrenta a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en un encuentro que despierta la expectativa de los aficionados por la presencia de Lionel Messi y el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El partido podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de TyC Sports y Telefe, señales que ofrecerán la transmisión para el público argentino. Los hinchas también buscan alternativas para ver Argentina vs. Burkina Faso GRATIS, por lo que es importante conocer las opciones de televisión abierta y las plataformas digitales disponibles para disfrutar del compromiso, con todos los detalles de la previa, el horario, las alineaciones y las incidencias del encuentro. (VIDEO DE X: @Argentina)