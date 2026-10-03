La selección argentina se mide este sábado 3 de octubre ante Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso internacional que representa una nueva oportunidad para evaluar el presente y el futuro de la Albiceleste. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, el vigente campeón del mundo busca mantener su identidad competitiva y dar rodaje a nuevas figuras en plena etapa de transición tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro que también servirá para reencontrarse con su afición en el marco de la fecha FIFA de octubre.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso?

TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso internacional correspondiente a la ventana internacional de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Canales de TyC Sports

Operador Canal SD Canal HD Cablevisión Digital 22 101 DirecTV Argentina 629 1629 Telecentro 106 1016

¿Cómo ver Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.

Disponible en:

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¿Qué ofrece TyC Sports Play?

Transmisiones en vivo

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Repeticiones y resúmenes

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¿Es gratis TyC Sports Play?

El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.

¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.

Opciones disponibles

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La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Burkina Faso por amistoso

Fecha : Sábado, 3 de octubre de 2026

: Sábado, 3 de octubre de 2026 Partido : Argentina vs. Bolivia por amistoso internacional válido por fecha FIFA

: Argentina vs. Bolivia por amistoso internacional válido por fecha FIFA TV : TyC Sports

: TyC Sports STREAMING : TyC Sports Play

: TyC Sports Play Horario : 21:00 horas Buenos Aires

: 21:00 horas Buenos Aires Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina)

La selección de Argentina se enfrenta a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en un encuentro que despierta la expectativa de los aficionados por la presencia de Lionel Messi y el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El partido podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de TyC Sports y Telefe, señales que ofrecerán la transmisión para el público argentino. Los hinchas también buscan alternativas para ver Argentina vs. Burkina Faso GRATIS, por lo que es importante conocer las opciones de televisión abierta y las plataformas digitales disponibles para disfrutar del compromiso, con todos los detalles de la previa, el horario, las alineaciones y las incidencias del encuentro. (VIDEO DE X: @Argentina)