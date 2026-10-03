La selección argentina se mide este sábado 3 de octubre ante Burkina Faso en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso internacional que representa una nueva oportunidad para evaluar el presente y el futuro de la Albiceleste. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, el vigente campeón del mundo busca mantener su identidad competitiva y dar rodaje a nuevas figuras en plena etapa de transición tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro que también servirá para reencontrarse con su afición en el marco de la fecha FIFA de octubre.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso?
TyC Sports transmitirá en vivo el partido de Argentina vs. Burkina Faso por amistoso internacional correspondiente a la ventana internacional de la Fecha FIFA de septiembre y octubre.
Canales de TyC Sports
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¿Cómo ver Argentina vs. Burkina Faso EN VIVO ONLINE por TyC Sports Play?
Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma oficial de streaming del canal deportivo argentino.
Disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Computadoras y laptops
- Tablets
- Dispositivos compatibles con Chromecast
¿Qué ofrece TyC Sports Play?
- Transmisiones en vivo
- Cobertura de la Selección Argentina
- Contenido exclusivo de TyC Sports
- Repeticiones y resúmenes
- Acceso desde múltiples dispositivos
¿Es gratis TyC Sports Play?
El registro en la plataforma es gratuito. Sin embargo, para acceder a determinadas señales en vivo puede ser necesaria la validación mediante un cableoperador autorizado.
¿Se puede ver TyC Sports desde Estados Unidos?
Los aficionados argentinos que residen en Estados Unidos cuentan con varias alternativas para seguir la programación de TyC Sports.
Opciones disponibles
- Fanatiz
- Fubo
- DirecTV (Canal 469)
La disponibilidad puede variar según la región y los derechos de transmisión vigentes.
Horario, TV y cómo ver en vivo Argentina vs. Burkina Faso por amistoso
- Fecha: Sábado, 3 de octubre de 2026
- Partido: Argentina vs. Bolivia por amistoso internacional válido por fecha FIFA
- TV: TyC Sports
- STREAMING: TyC Sports Play
- Horario: 21:00 horas Buenos Aires
- Lugar: Estadio Monumental de Buenos Aires (Argentina)