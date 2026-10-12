La Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX será una fecha cargada de enfrentamientos de pronóstico reservado, entre los que destaca el duelo que protagonizarán Pumas UNAM y Cruz Azul este domingo 11 de octubre desde las 7:00 pm Tiempo del Centro de México / 9 pm ET / 6 pm PT en el Estadio Olímpico Universitario de la CDMX. Este partido cuenta con una alta dosis de dramatismo debido al antecedente inmediato de la final del torneo pasado (Clausura 2026), donde la Máquina se coronó campeón en este mismo escenario. No obstante, ambas escuadras atraviesan rachas complicadas y buscan con urgencia una victoria. A continuación, te explico al detalle cómo ver Pumas vs. Cruz Azul vía TUDN USA y Canal 5 de Televisa .

El partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, Pumas vs. Cruz Azul por amistoso 2026?

El partido entre Pumas vs. Cruz Azul por amistoso 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Pumas vs. Cruz Azul por amistoso 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, Pumas vs. Cruz Azul en los EE.UU.?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Pumas vs. Cruz Azul por amistoso internacional 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Pumas vs. Cruz Azul por amistoso 2026

Partido : Pumas vs. Cruz Azul por amistoso de mayo 2026

: Pumas vs. Cruz Azul por amistoso de mayo 2026 Fecha : Sábado, 30 de mayo de 2026

: Sábado, 30 de mayo de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Rose Bowl Stadium, Pasadena, California (Estados Unidos)

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)