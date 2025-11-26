El Monterrey, equipo del excapitán del Real Madrid Sergio Ramos, se mide ante el Club América este miércoles 26 de noviembre (21:05, tiempo del Centro; 10:05 p. m. ET / 7:05 p. m. PT) en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liguilla MX 2025, desde el Estadio BBVA de Nuevo León, México. ¿Quieres verlo en tu teléfono móvil, televisor inteligente, computadora o tableta? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y también en TUDN, para los clientes que cuenten con los servicios de cable de Totalplay, Izzi, Sky, Megacable o Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

Aun con la jerarquía de Ramos, campeón del mundo con España en 2010, el conjunto dirigido por el también ibérico Domenec Torrent ha dejado ciertas dudas en defensa. Monterrey deberá ajustar en el fondo si quiere soñar con las semifinales. Al frente contará con su tridente ofensivo: Sergio Canales, Germán Berterame y Lucas Ocampos, llamados a marcar diferencias en el estadio BBVA.

América, bajo las órdenes del brasileño André Jardine, llega con el mejor equilibrio del torneo: anotó 33 goles y recibió apenas 11 menos que su rival regiomontano. El equipo capitalino apelará a su solidez y a la chispa de los uruguayos Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre para intentar sacar un resultado positivo de visitante, con la ventaja de cerrar la serie en el Estadio Azteca.

Monterrey suma tres partidos sin ganar, mientras las Águilas tampoco llegan en su mejor momento tras caer ante Toluca en la última fecha. Ambos equipos aprovecharon la reciente pausa por la fecha FIFA para ajustar detalles antes de esta eliminatoria, que promete intensidad y buen fútbol.

En la otra llave de este miércoles, Toluca visitará a Juárez y Tigres viajará a Tijuana en busca de marcar diferencias desde el primer duelo de cuartos de final.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Monterrey vs. América por la Liga MX 2025?

El partido entre Monterrey y América se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Monterrey vs. América por Torneo Apertura de la Liga MX 2025?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Monterrey vs. América en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Monterrey-América por la Liguilla MX 2025.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

