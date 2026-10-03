La rivalidad entre Estados Unidos y México vuelve a escena este sábado 3 de octubre con un amistoso internacional que pondrá a prueba el nuevo proyecto de Mauricio Pochettino frente a uno de los rivales más exigentes de la Concacaf. El State Farm Stadium de Arizona será el escenario de un choque entre dos selecciones que buscan pasar página tras su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 y comenzar a construir el camino hacia la próxima Copa del Mundo. Mientras el USMNT llega con la confianza de sus victorias ante Perú y Chile, el Tri afronta el clásico después de dos empates consecutivos frente a Colombia y Perú. El encuentro comenzará a las 10:00 p. m. ET (7:00 p. m. PT).
¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil? Los aficionados hispanos en Estados Unidos podrán consultar las opciones de televisión y streaming disponibles para seguir el clásico de la Concacaf. Telemundo Deportes y sus plataformas digitales son una referencia para la cobertura deportiva en español, aunque la transmisión específica de este amistoso debe confirmarse en la programación oficial.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. México por el amistoso FIFA?
Los aficionados que viven en Estados Unidos pueden acceder a la programación de Telemundo Deportes mediante su aplicación oficial y los diferentes servicios de televisión en vivo disponibles en el país.
App de Telemundo (iOS y Android)
La aplicación de Telemundo permite acceder a la señal en vivo en los mercados y con los proveedores de televisión participantes. Algunas transmisiones requieren iniciar sesión con una cuenta de televisión compatible. También ofrece noticias, programas y contenido bajo demanda.
Telemundo Deportes En Vivo
La plataforma oficial de Telemundo Deportes permite consultar eventos deportivos y contenidos en directo desde computadoras, teléfonos móviles, tabletas y televisores inteligentes compatibles. La transmisión del clásico deberá confirmarse según los derechos del encuentro.
Peacock
Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, ofrece programación deportiva y de entretenimiento. La disponibilidad de partidos internacionales depende de los derechos adquiridos y de la programación vigente.
Hulu + Live TV
Hulu + Live TV integra canales de televisión en directo, incluida la señal local de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos. Permite acceder a la programación desde distintos dispositivos y ofrece almacenamiento de grabaciones en la nube.
YouTube TV
YouTube TV ofrece canales de televisión en vivo, entre ellos Telemundo en las ciudades donde está disponible la señal local. Su programación y oferta pueden variar según la ubicación del usuario.
Fubo
Fubo es una plataforma de televisión por streaming con una oferta centrada en los deportes. Sus paquetes incluyen distintas señales deportivas y canales en español, según el mercado y la suscripción contratada.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Estados Unidos vs. México por la fecha FIFA 2026?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o fibra óptica, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Horarios, TV y dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs. México por el amistoso FIFA
|Partido
|Estados Unidos vs. México
|Competición
|Amistoso internacional, fecha FIFA
|Fecha
|Sábado 3 de octubre de 2026
|Horario en Estados Unidos
|10:00 p. m. ET / 7:00 p. m. PT
|Horario en México
|8:00 p. m. (centro)
|TV en español (EE. UU.)
|Por confirmar
|TV en inglés (EE. UU.)
|Por confirmar
|Streaming
|Por confirmar
|Radio
|Por confirmar
|Estadio
|State Farm Stadium
|Ciudad
|Glendale, Arizona, Estados Unidos
Estados Unidos tendrá la oportunidad de medir su evolución frente a México en uno de los encuentros de mayor tradición de la Concacaf. Mauricio Pochettino buscará aprovechar el impulso de sus recientes victorias para seguir ajustando su equipo, mientras que Rafael Márquez intentará encontrar respuestas para un Tri que necesita recuperar sensaciones después de dos empates. El clásico en Arizona ofrecerá una nueva prueba para ambos seleccionados en el inicio de su camino hacia la Copa Mundial FIFA 2030.