Lionel Messi vuelve a encabezar una de las grandes historias del Mundial 2026. Este sábado 11 de julio, Argentina se enfrentará a Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City por un lugar en las semifinales del torneo, en un cruce que reúne a la vigente campeona del mundo frente a una selección helvética que busca seguir haciendo historia después de eliminar a Colombia.
La Albiceleste alcanzó esta instancia tras superar a Cabo Verde y Egipto en dos eliminatorias más exigentes de lo previsto, mientras que Suiza confirmó su capacidad competitiva al dejar en el camino a uno de los equipos más sólidos del campeonato. Con Lionel Messi como máximo goleador del Mundial gracias a sus ocho tantos, la selección dirigida por Lionel Scaloni intentará acercarse a una nueva semifinal mundialista.
La expectativa es especialmente alta entre la comunidad hispana de Estados Unidos, donde millones de aficionados seguirán el encuentro desde distintos puntos del país. El ganador avanzará a las semifinales y continuará en la lucha por el título de la Copa Mundial FIFA 2026.
Los aficionados podrán seguir todas las incidencias mediante la cobertura especial de Telemundo Deportes EN VIVO, señal oficial en español del Mundial 2026 en Estados Unidos. Además, el partido estará disponible a través de Peacock, la App Telemundo y otras plataformas autorizadas.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?
Telemundo Deportes forma parte de la cobertura oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos y transmitirá en español el partido entre Argentina y Suiza correspondiente a los cuartos de final del torneo.
La señal estará disponible mediante televisión abierta en múltiples mercados del país, además de operadores de cable, satélite y plataformas digitales compatibles.
¿Dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO por Peacock en Estados Unidos?
Los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet podrán hacerlo mediante Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que forma parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026.
Además de la transmisión en vivo de Argentina vs. Suiza, Peacock ofrece acceso a repeticiones, momentos destacados, programas especiales, análisis tácticos y contenido exclusivo relacionado con el Mundial.
Opciones para ver Argentina vs. Suiza online
- Peacock Premium
- App Telemundo
- Telemundo Deportes
- Hulu + Live TV
- YouTube TV
- Fubo
- DIRECTV Stream
¿En qué dispositivos puedo ver Telemundo Deportes y Peacock?
La transmisión de la Copa Mundial FIFA 2026 estará disponible en múltiples dispositivos con conexión a internet.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung
- Smart TV LG
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
- Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Xbox
- PlayStation
¿Cómo ver Telemundo Deportes Mundial EN VIVO, Argentina vs. Suiza en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o señal abierta, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza en las principales ciudades de Estados Unidos?
|Ciudad
|Estado
|Hora
|Nueva York
|Nueva York
|9:00 p.m. ET
|Newark
|Nueva Jersey
|9:00 p.m. ET
|Filadelfia
|Pensilvania
|9:00 p.m. ET
|Washington D.C.
|Distrito de Columbia
|9:00 p.m. ET
|Baltimore
|Maryland
|9:00 p.m. ET
|Boston
|Massachusetts
|9:00 p.m. ET
|Miami
|Florida
|9:00 p.m. ET
|Orlando
|Florida
|9:00 p.m. ET
|Tampa
|Florida
|9:00 p.m. ET
|Atlanta
|Georgia
|9:00 p.m. ET
|Charlotte
|Carolina del Norte
|9:00 p.m. ET
|Detroit
|Michigan
|9:00 p.m. ET
|Cleveland
|Ohio
|9:00 p.m. ET
|Chicago
|Illinois
|8:00 p.m. CT
|Dallas
|Texas
|8:00 p.m. CT
|Houston
|Texas
|8:00 p.m. CT
|San Antonio
|Texas
|8:00 p.m. CT
|Austin
|Texas
|8:00 p.m. CT
|Minneapolis
|Minnesota
|8:00 p.m. CT
|Kansas City
|Missouri
|8:00 p.m. CT
|Denver
|Colorado
|7:00 p.m. MT
|Salt Lake City
|Utah
|7:00 p.m. MT
|Albuquerque
|Nuevo México
|7:00 p.m. MT
|Phoenix
|Arizona
|6:00 p.m. MST
|Las Vegas
|Nevada
|6:00 p.m. PT
|Los Ángeles
|California
|6:00 p.m. PT
|San Diego
|California
|6:00 p.m. PT
|San Francisco
|California
|6:00 p.m. PT
|Sacramento
|California
|6:00 p.m. PT
|Portland
|Oregón
|6:00 p.m. PT
|Seattle
|Washington
|6:00 p.m. PT
|Anchorage
|Alaska
|5:00 p.m. AKDT
|Honolulu
|Hawái
|3:00 p.m. HST
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026
|Dato
|Información
|Partido
|Argentina vs. Suiza
|Competición
|Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Cuartos de final
|Fecha
|Sábado 11 de julio de 2026
|Hora (ET)
|9:00 p.m.
|Hora (PT)
|6:00 p.m.
|TV en español
|Telemundo Deportes
|Streaming
|Peacock y App Telemundo
|Estadio
|Arrowhead Stadium
|Ciudad
|Kansas City, Estados Unidos
Análisis de Noé Yactayo.
“Argentina ha llegado a los cuartos de final respaldada por el talento de Lionel Messi, pero también con algunas señales que invitan a la cautela. La Albiceleste avanzó frente a Cabo Verde y Egipto, aunque en ambos partidos necesitó resolver situaciones complejas y mostró menos control del esperado durante varios tramos. A estas alturas del torneo, cualquier detalle puede inclinar una eliminatoria.
Suiza representa precisamente ese tipo de rival que suele incomodar a los favoritos. Es una selección ordenada, disciplinada y con futbolistas de amplia experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. Además, llega fortalecida después de eliminar a Colombia, uno de los equipos que había transmitido mejores sensaciones en la fase previa.
La impresión es que Argentina dispone de más recursos ofensivos y cuenta con el jugador más determinante del partido en Lionel Messi. Sin embargo, si el encuentro se mantiene equilibrado durante muchos minutos, Suiza tendrá opciones de llevar la serie a un escenario donde ya ha demostrado sentirse cómoda. Por eso todo apunta a un cruce mucho más exigente de lo que sugiere el cartel de vigente campeón frente a selección revelación.”