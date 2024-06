Todo el espectáculo de la Eurocopa 2024 está disponible en todo el mundo gracias a las emisoras oficiales de la UEFA y los aficionados locales de la ‘Furia Roja’ podrán disfrutarlo a través de la señal de Teledeporte, que transmitirá el partido España vs. Croacia por la primera jornada del Grupo B este sábado 15 de junio a partir de las 11:00 am hora local (5:00 am ET / 2:00 am PT / 3:00 am México / 10:00 am Reino Unido) desde el Estadio Olímpico de Berlín. Si quieres disfrutar del enfrentamiento tanto desde tu televisor como de tu smartphone y/o computadora, te explico cómo hacerlo de manera fácil y sencilla.

Dónde ver Teledeporte en directo, España vs. Croacia

Teledeporte, el canal de RTVE que se emite en señal abierta y está dedicado por completo al deporte, te ofrece una amplia variedad de disciplinas y competiciones para disfrutar en vivo y en directo. Sigue el apasionante partido España vs. Croacia y vibra con cada jugada.

Se puede ver Teledeporte en vivo totalmente gratis como canal de la TDT y en las plataformas RTVE Play y Tivify. Asimismo, a través de plataformas de pago como los servicios de televisión de la mayoría de operadoras de telefonía o en fuboTV, aunque con esta última opción, tras los 7 días de prueba gratuita, te exigirá realizar el pago mensual.

Plataforma para ver Teledeporte por TV Dial para ver Teledeporte por TV Movistar Plus+ (Todo el territorio nacional) Dial 64 Orange TV (Todo el territorio nacional) Dial 103 Vodafone TV (Todo el territorio nacional) Dial 252 TV de Virgin Telco (Todo el territorio nacional) Dial 76 TV de Telecable (Asturias) Dial 45 TV de Euskaltel (País Vasco) Dial 64 TV de Euskaltel (Navarra, La Rioja y Cantabria) Dial 85 TV de Mundo R (Galicia) Dial 73 TV de Mundo R (Cantabria y León) Dial 85 TV de Racctel+ (Cataluña) Dial 85 TV de PTV Telecom (Todo el territorio nacional) Dial 35 TV de Yoigo (Todo el territorio nacional) Como canal de TDT en Agile TV TV de MásMóvil (Todo el territorio nacional) Como canal de TDT en Agile TV TV de Guuk (País Vasco y Navarra) Como canal de TDT en Agile TV TV de Parlem (Cataluña) Como canal de TDT en Agile TV Tivify (Todo el territorio nacional) Gratis con el plan Tivify FreefuboTV (Todo el territorio nacional) Gratis 7 días y después por 3,99 €/mes RTVE Play (Todo el territorio nacional) Gratis con señal en directo

Cómo ver Teledeporte online, España vs. Croacia

¿No te quieres perder ni un minuto del partido España vs. Croacia? ¡No te preocupes! Te traigo dos opciones para ver Teledeporte online de forma gratuita y disfrutar de la mejor acción del fútbol europeo: por las plataformas RTVE Play y Tivify.

RTVE Play Tivify - Disfruta de Teledeporte en vivo sin costo alguno a través de la plataforma RTVE Play.

- Accede a RTVE Play desde tu ordenador, tablet o móvil y selecciona la pestaña “Teledeporte” para ver el partido en directo.

- Disfruta de la transmisión en alta calidad y no te pierdas ni un detalle del encuentro entre España y Croacia. - Tivify también te ofrece la posibilidad de ver Teledeporte online sin costo adicional.

- Crea una cuenta en Tivify y selecciona Teledeporte dentro de la parrilla de canales para disfrutar del partido en vivo.

- Además de Teledeporte, Tivify te ofrece una amplia variedad de canales para disfrutar de tu programación favorita.

Recuerda que estas opciones para ver Teledeporte online son válidas para España, por lo que debes asegurarte de tener una conexión a internet estable para disfrutar de la transmisión sin interrupciones. Puedes acceder a RTVE Play y Tivify desde ordenadores, tablets, smartphones y Smart TVs compatibles.

Cómo ver Teledeporte a la carta

Teledeporte a la carta es la plataforma donde puedes ver una amplia variedad contenidos deportivos bajo demanda del canal deportivo de RTVE. Accede a retransmisiones completas, programas, documentales y momentos destacados de tus deportes favoritos cuando tú quieras.

Puedes ver Teledeporte a la carta con las plataformas que te ofrecen las compañías telefónicas en sus tarifas convergentes, pudiendo ver un programa o una competición que ya ha comenzado desde el inicio y/o también cualquier contenido pasado durante una semana después.

Asimismo, Teledeporte a la carta se encuentra disponible con RTVE Play, ya que este servicio de streaming te permite visualizar cualquier emisión en directo o ver contenidos ya emitidos bajo demanda.