El partido Surinam vs. El Salvador EN VIVO por la fecha 5 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 se jugará este jueves 13 de noviembre en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar y mantenerse en competencia dentro del Grupo A.

Surinam arriba tras empatar 1-1 con Panamá, resultado que sostiene su campaña de un triunfo y tres empates, además de 5 goles a favor y 4 en contra. El equipo local confía en su regularidad para imponerse ante su público y dar un paso importante hacia la siguiente etapa.

El Salvador cayó 0-1 contra Guatemala y busca corregir su irregularidad reciente. Acumula una victoria, un empate y dos derrotas, con 3 goles anotados y 5 recibidos. Para la Selecta, este encuentro representa una oportunidad crucial para evitar el rezago en la tabla.

Surinam y El Salvador se miden en un duelo clave por las Eliminatorias Concacaf desde el estadio Dr. Ir. Franklin Essed. (Fotos: AFP)

El historial entre ambos favorece a Surinam, que ganó el último duelo oficial por 2-1 en las Eliminatorias 2026. Con necesidades similares y contextos distintos, el choque genera alta expectativa entre los aficionados que buscan dónde ver Surinam vs. El Salvador, hora del partido y señal abierta EN VIVO.

¿A qué hora juegan Surinam vs. El Salvador por Eliminatorias 2026?

País / Región Hora Argentina y Chile (Santiago) 19:00 Colombia y Perú 17:00 Honduras, El Salvador, México (CDMX) y Nicaragua 16:00 Venezuela 18:00

¿Qué canales transmiten Surinam vs. El Salvador EN VIVO?

País / Región Canal / Plataforma Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá Azteca Deportes En Vivo El Salvador Canal 4 Panamá Bluu Puerto Rico CBS Sports Network, NAICOM, UNIVERSO Surinam SCCN, STVS, QN-Sports Estados Unidos Paramount+, fuboTV, CBS Sports Network, UNIVERSO