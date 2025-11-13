El partido El Salvador vs. Surinam por la fecha 5 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 se jugará este jueves 13 de noviembre desde las 16:00 horas (de El Salvador) en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed. La Selecta afronta un duelo clave como visitante, con la necesidad imperiosa de recuperar puntos.

Los locales llegan con buen ritmo: Surinam empató 1-1 frente a Panamá y suma 1 triunfo y 3 empates en sus últimos encuentros, con 5 goles a favor y 4 en contra. Por su parte, El Salvador cayó 0-1 ante Guatemala y solo registra 1 victoria en sus últimos cuatro partidos, con dificultades para generar volumen ofensivo consistente.

El historial inmediato favorece a Surinam, que ganó el último enfrentamiento entre ambos (2-1 el 8 de septiembre en la Ronda Final rumbo a 2026). En los dos choques más recientes, los surinameses registran un triunfo y un empate, lo que les da ventaja estadística para este encuentro.

La Selecta visita a Surinam por la fecha 5 de las Eliminatorias Concacaf, en un duelo clave rumbo al Mundial. (Foto: AFP)

Miles de salvadoreños seguirán el duelo por señal abierta y plataformas digitales. La transmisión principal será por Canal 4 EN VIVO, mientras que quienes prefieran opciones online podrán usar TCS Go! o TCS Go Web. Aquí te explico todas las alternativas.

¿Dónde ver El Salvador vs. Surinam EN VIVO por TV abierta?

El partido será transmitido EN DIRECTO para todo el país a través de Canal 4, señal abierta del Grupo Megavisión. La cobertura incluye previa, narración, análisis y pospartido, sin costo para todos los televidentes dentro de El Salvador.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador en televisión?

La señal de Canal 4 puede sintonizarse fácilmente en todo el territorio salvadoreño mediante:

Canal 4.1 (Televisión digital abierta)

(Televisión digital abierta) Canal 4 (Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo)

(Analógico / Claro TV / Movistar TV / Tigo) Canal 1004 (Claro TV Satélite)

Al tratarse de una señal nacional, basta un televisor con antena aérea para ver la transmisión sin costo adicional.

¿Cómo ver Canal 4 de El Salvador por streaming online?

La opción oficial para ver Canal 4 EN VIVO online es TCS Go!, la app de Telecorporación Salvadoreña (TCS), disponible en Android y iOS. Desde allí puedes ver la programación en directo, incluida la transmisión del partido de la Selecta.

También está disponible TCS Go Web, la versión accesible desde navegadores en computadoras, laptops y smart TVs. Solo necesitas crear una cuenta gratuita y contar con buena conexión a internet para ver el encuentro en tiempo real.