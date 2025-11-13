Surinam vive un sueño que roza la realidad. A un paso de alcanzar el primer Mundial de su historia, la selección caribeña atraviesa días de ilusión, orgullo y esperanza. Todo depende de su propio esfuerzo: una sola victoria podría sellar la hazaña que generaciones enteras imaginaron sin verla cumplirse. Este jueves 13 de noviembre, el estadio Franklin Essed de Paramaribo se transformará en un hervidero de pasión para recibir a El Salvador, en un partido clave por la quinta fecha del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf 2025. El encuentro iniciará a las 19:00 hora local (16:00 en San Salvador; 5 p. m. ET / 2 p. m. PT) , con todo un país alentando a los Leones de la Selva.

¿Quieres seguir el partido en vivo? Aquí encontrarás toda la información sobre los canales y plataformas que transmitirán este duelo histórico. En Surinam, la señal estará disponible a través de SCCN, STVS y QN-Sports. En El Salvador, podrás verlo por el Canal 4 y Azteca Deportes en señal abierta. Mientras tanto, Estados Unidos y Puerto Rico contarán con múltiples opciones de streaming y televisión, entre ellas Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, CBS Sports Network y Universo.

Azteca Deportes ofrecerá además una cobertura especial para México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana. En el resto del mundo, el compromiso podrá seguirse en vivo a través del canal oficial Concacaf Go en YouTube.

¿En qué canal transmiten Surinam vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?

Países Horario Canales TV / Streaming Estados Unidos 5 p.m. ET / 2 p.m. PT Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, CBS Sports Network y Universo Surinam 19:00 SCCN, STVS y QN-Sports Guatemala 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go México 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go El Salvador 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Costa Rica 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Honduras 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Nicaragua 16:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Perú 17:00 Concacaf Go y VPN Colombia 17:00 Concacaf Go y VPN Ecuador 17:00 Concacaf Go y VPN Panamá 17:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Canadá 17:00 Concacaf Go y VPN Cuba 17:00 Concacaf Go y VPN República Dominicana 18:00 Azteca Deportes y Concacaf Go Puerto Rico 18:00 NAICOM, Universo, CBS Sports Network Venezuela 18:00 Concacaf Go y VPN Bolivia 18:00 Concacaf Go y VPN Argentina 19:00 Concacaf Go y VPN Chile 19:00 Concacaf Go y VPN Uruguay 19:00 Concacaf Go y VPN Paraguay 19:00 Concacaf Go y VPN