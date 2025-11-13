CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 13/11/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Surinam y El Salvador este jueves 13 de noviembre por la jornada 5 del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025. FOTO DE MARVIN RECINOS PARA AFP
Surinam vive un sueño que roza la realidad. A un paso de alcanzar el primer Mundial de su historia, la selección caribeña atraviesa días de ilusión, orgullo y esperanza. Todo depende de su propio esfuerzo: una sola victoria podría sellar la hazaña que generaciones enteras imaginaron sin verla cumplirse. Este jueves 13 de noviembre, el estadio Franklin Essed de Paramaribo se transformará en un hervidero de pasión para recibir a El Salvador, en un partido clave por la quinta fecha del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf 2025. El encuentro iniciará a las 19:00 hora local (16:00 en San Salvador; 5 p. m. ET / 2 p. m. PT), con todo un país alentando a los Leones de la Selva.

¿Quieres seguir el partido en vivo? Aquí encontrarás toda la información sobre los canales y plataformas que transmitirán este duelo histórico. En Surinam, la señal estará disponible a través de SCCN, STVS y QN-Sports. En El Salvador, podrás verlo por el Canal 4 y Azteca Deportes en señal abierta. Mientras tanto, Estados Unidos y Puerto Rico contarán con múltiples opciones de streaming y televisión, entre ellas Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, CBS Sports Network y Universo.

Azteca Deportes ofrecerá además una cobertura especial para México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana. En el resto del mundo, el compromiso podrá seguirse en vivo a través del canal oficial Concacaf Go en YouTube.

¿En qué canal transmiten Surinam vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
Estados Unidos5 p.m. ET / 2 p.m. PTParamount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, CBS Sports Network y Universo
Surinam19:00SCCN, STVS y QN-Sports
Guatemala16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
México16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
El Salvador16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Costa Rica16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Honduras16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Nicaragua16:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Perú17:00Concacaf Go y VPN
Colombia17:00Concacaf Go y VPN
Ecuador17:00Concacaf Go y VPN
Panamá17:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Canadá17:00Concacaf Go y VPN
Cuba17:00Concacaf Go y VPN
República Dominicana18:00Azteca Deportes y Concacaf Go
Puerto Rico18:00NAICOM, Universo, CBS Sports Network
Venezuela18:00Concacaf Go y VPN
Bolivia18:00Concacaf Go y VPN
Argentina19:00Concacaf Go y VPN
Chile19:00Concacaf Go y VPN
Uruguay19:00Concacaf Go y VPN
Paraguay19:00Concacaf Go y VPN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

