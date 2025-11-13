Surinam vive un sueño que roza la realidad. A un paso de alcanzar el primer Mundial de su historia, la selección caribeña atraviesa días de ilusión, orgullo y esperanza. Todo depende de su propio esfuerzo: una sola victoria podría sellar la hazaña que generaciones enteras imaginaron sin verla cumplirse. Este jueves 13 de noviembre, el estadio Franklin Essed de Paramaribo se transformará en un hervidero de pasión para recibir a El Salvador, en un partido clave por la quinta fecha del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf 2025. El encuentro iniciará a las 19:00 hora local (16:00 en San Salvador; 5 p. m. ET / 2 p. m. PT), con todo un país alentando a los Leones de la Selva.
¿Quieres seguir el partido en vivo? Aquí encontrarás toda la información sobre los canales y plataformas que transmitirán este duelo histórico. En Surinam, la señal estará disponible a través de SCCN, STVS y QN-Sports. En El Salvador, podrás verlo por el Canal 4 y Azteca Deportes en señal abierta. Mientras tanto, Estados Unidos y Puerto Rico contarán con múltiples opciones de streaming y televisión, entre ellas Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, NAICOM, CBS Sports Network y Universo.
Azteca Deportes ofrecerá además una cobertura especial para México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras y República Dominicana. En el resto del mundo, el compromiso podrá seguirse en vivo a través del canal oficial Concacaf Go en YouTube.
¿En qué canal transmiten Surinam vs. El Salvador por Eliminatorias Concacaf 2025?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|5 p.m. ET / 2 p.m. PT
|Paramount+, Fubo TV, Universo NOW, Telemundo Deportes, CBS Sports Network y Universo
|Surinam
|19:00
|SCCN, STVS y QN-Sports
|Guatemala
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|México
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|El Salvador
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Costa Rica
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Honduras
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Nicaragua
|16:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Perú
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Colombia
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Ecuador
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Panamá
|17:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Canadá
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|Cuba
|17:00
|Concacaf Go y VPN
|República Dominicana
|18:00
|Azteca Deportes y Concacaf Go
|Puerto Rico
|18:00
|NAICOM, Universo, CBS Sports Network
|Venezuela
|18:00
|Concacaf Go y VPN
|Bolivia
|18:00
|Concacaf Go y VPN
|Argentina
|19:00
|Concacaf Go y VPN
|Chile
|19:00
|Concacaf Go y VPN
|Uruguay
|19:00
|Concacaf Go y VPN
|Paraguay
|19:00
|Concacaf Go y VPN