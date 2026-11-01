Este domingo 1 de noviembre hay un partido imperdible. Estoy hablando de la nueva edición del Superclásico: Boca vs. River. Ambos equipos se verán las caras en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, por la Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. En esta nota podrás conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Boca vs. River en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina este domingo 1 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:00 pm
- Estados Unidos (CT): 1:00 pm
- Estados Unidos (MT): 12:00 pm
- Estados Unidos (PT): 11:00 am
- México (CDMX): 12:00 pm
- España: 8:00 pm
- Puerto Rico: 2:00 pm
- República Dominicana: 2:00 pm
- Panamá: 1:00 pm
- Costa Rica: 12:00 pm
- El Salvador: 12:00 pm
- Guatemala: 12:00 pm
- Honduras: 12:00 pm
- Nicaragua: 12:00 pm
- Argentina: 3:00 pm
- Brasil (Brasilia): 3:00 pm
- Uruguay: 3:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 3:00 pm
- Bolivia: 2:00 pm
- Venezuela: 2:00 pm
- Ecuador: 1:00 pm
- Perú: 1:00 pm
- Colombia: 1:00 pm
Alineaciones posibles del Boca vs. River
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Boca vs. River?
Este domingo 1 de noviembre se podrá ver el Boca vs. River por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Fanatiz, fuboTV, FOX Deportes, FOX One, TyC Sports Internacional, ViX
- México: ESPN3 México, Disney+ Premium México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Argentina: TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina, Max Argentina
- Brasil: ESPN3 Brasil, Disney+ Premium Brazil
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte