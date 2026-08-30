El Santiago Bernabéu recibe este domingo uno de esos partidos que, sobre el papel, parecen permitir pocas concesiones. El Real Madrid se mide al Málaga con la intención de mantener su ritmo en el inicio de LaLiga 2026-27, mientras José Mourinho comienza a administrar una plantilla que necesitará de todos sus recursos para responder a las exigencias de una temporada larga.

La transmisión oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Málaga por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Recuerda seguir los partidos de LaLiga EA Sports 2026-27 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, Real Madrid vs. Málaga?

Anteriormente conocido como Blue To Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($299 mensuales) y Sky+ Premium ($499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver en vivo Real Madrid — Málaga por LaLiga 2026

Día: Domingo 30 de agosto de 2026

Domingo 30 de agosto de 2026 Partido: Real Madrid vs. Málaga, por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27

Real Madrid vs. Málaga, por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 Canal en México: SKY Sports HD

SKY Sports HD Streaming: SKY Plus

SKY Plus Hora: 09:00 (Ciudad de México)

09:00 (Ciudad de México) Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid, España)