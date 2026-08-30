Real Madrid y Málaga medirán fuerzas este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu por la Fecha 3 de LaLiga 2026-27. El compromiso, que arrancará a las 11:00 am ET y 9:00 am en CDMX, apunta a ser vibrante de principio a fin. Si lo quieres ver EN VIVO y EN DIRECTO, te cuento que podrás hacerlo a través de DIRECTV y DGO. En las siguientes líneas te explicaré cómo.

El Real Madrid vs. Málaga por LaLiga 2026-27 es uno de los partidos más atractivos de este fin de semana. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido Real Madrid vs. Málaga EN VIVO por LaLiga 2026-27?

El encuentro Real Madrid vs. Málaga por la Jornada 3 de LaLiga 2026-27 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV, y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Real Madrid vs. Málaga por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

Sintonizarlo el domingo 30 de agosto a la hora correspondiente de tu país.

a la hora correspondiente de tu país. Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Real Madrid vs. Málaga por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Real Madrid vs. Málaga’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.